Πρώτες εντυπώσεις Leapmotor B05: Επιτέλους ένα νέο hatchback

Δημιουργήθηκε για νέους ανθρώπους, αλλά θα το αγαπήσουν οι παλιοί. Το Leapmotor B05 είναι ένα κλασσικό hatchback, με δυναμικά χαρακτηριστικά, εναρμονισμένο όμως με τη νέα εποχή της αυτοκίνησης και ταξιδέψαμε στην Φρανφούρτη για να το γνωρίσουμε.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Leapmotor

Την Leapmotor την γνωρίσαμε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν ήρθε στην χώρα μας νωρίς-νωρίς, μέσω του Ομίλου Βασιλάκη και της Italian Motion. Δεν είναι ακόμη μία εταιρεία από την Κίνα που ήρθε στην Ευρώπη να διεκδικήσει μερίδιο σε αχαρτογράφητα νερά. Το 21% της εταιρείας κατέχει ο υπερόμιλος Stellantis, ενώ στην γηραιά ήπειρο έρχεται μέσω της Leapmotor International (διαχειρίζεται τις πωλήσεις και εξαγωγές εκτός Κίνας, αλλά και τα Aftersales, όπως επίσης και την παραγωγή/εξέλιξη – έχει αποθήκες στην Ευρώπη, κέντρα σχεδιασμού και R&D, αλλά και εργοστάσια πλέον), της οποία η Stellantis διαθέτει το 51%. Αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι στα δύο πρώτα μοντέλα της (βλ. C10 και B10) νιώσαμε πολύ την ευρωπαϊκή αύρα, πρόκειται για «ψαγμένα» μοντέλα που εξελίσσονται ραγδαία, με υβριδική τεχνολογία που ξεχωρίζει μάλιστα από τον ανταγωνισμό.

Ραγδαία όμως είναι και η εμπορική της ανάπτυξη στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις να σκαρφαλώνουν μήνα με το μήνα. Εκτός από τα δύο SUV της, το Β10 με το νεανικό προσανατολισμό και το πιο οικογενειακό C10, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε το πιο δυναμικό μοντέλο της γκάμας. Ονομάζεται B05 (και όχι B5), βασίζεται στην αρχιτεκτονική του B10, και δεν είναι SUV. Ταξιδέψαμε μέχρι την Φρανκφούρτη για μία πρώτη γεύση, από το μικρομεσαίο hatchback, που οι άνθρωποι της Leapmotor International χαρακτηρίζουν ως το πιο «ευρωπαϊκό» και πιο σπορτιφ μέχρι σήμερα, αλλά και αυτό που θα τους φέρει και τους πιο νέους ηλικιακά πελάτες.

Αυτός είναι και ο λόγος που το «θέμα» της παρουσίασης ήταν σαν videogame, αλλά και η δήλωση του CEO της Stellantis International, Tianshu Xin, ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε αυτούς που πριν από μια δεκαετία έπαιζαν Racing και Arcade παιχνίδια και σήμερα ήρθε η ώρα να αγοράσουν το πρώτο τους. Κρατήστε λοιπόν ότι είναι αμιγώς ηλεκτρικό, με 400 ή 480 χιλιόμετρα αυτονομίας, πισωκίνητο και φουλ εξοπλισμένο. Όσο για την τιμή, αν και πήραμε μια γεύση για την αγορά τη Ευρώπης, για την δική μας θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι τον επόμενο μήνα. Πάντως, θα παίξει πολύ δυνατή… μπάλα, δεδομένου ότι θα ξεκινάει αρκετά κάτω από τα 30.000 €.

Αναλογίες που θυμίζουν Hot Hatch

Με το κίτρινο χρώμα που το πρωτοείδαμε σαν teaser, το είδαμε και από κοντά. Οι σχεδιαστικές αναλογίες «φωνάζουν» τις παλιές καλές εποχές. Είναι ένα hatchback, όπως θα έπρεπε να είναι, με «γεμάτους» ώμους, σπορτίφ οροφή με σπόιλερ, μούρη που χαμηλώνει και καπό με έντονα φουσκώματα. Τα φωτιστικά σώματα μπροστά-πίσω έχουν την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της μάρκας, όμως στο B05 είναι κάπως πιο μοντέρνα. Έχει επίσης πόρτες χωρίς πλαίσια στα παράθυρα, στοιχείο που συναντούμε αποκλειστικά σε κουπέ μοντέλα.

Αν και φαίνεται compact, έχει μήκος 4,43 μέτρα, με μεταξόνιο 2,73 μέτρα και κορυφαίο για την κατηγορία πλάτος στο 1,88. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι από το προφίλ σε αυτό το χρώμα λανσαρίσματος θυμίζει κάπως το απερχόμενο Megane RS. Και μπορεί να μην έχει επιδόσεις RS ή ήχο εξάτμισης, όμως μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σχέδια για μια αρκετά πιο σπορ έκδοση που θα ονομάζεται Ultra. Οι ζάντες είναι 19άρες σε όλες τις εκδόσεις, με πιο φαρδιά ελαστικά πίσω, ενώ οι χρωματικές επιλογές είναι 5 με έμφαση στα φωτεινά χρώματα.

Μέσα έχει άλλη προσέγγιση

Ενώ η εξωτερική σχεδίαση έχει ένα wow factor, μέσα κινείται σε πιο συντηρητικά πλαίσια. Ο λόγος είναι ότι ήθελαν να σπάσουν το στερεότυπο «σπορτίφ μοντέλο, αρά όχι άνετο». Η λογική είναι παρόμοια με το B10. Οριζοντιοποιημένο ταμπλό, δύο μεγάλες οθόνες (8,8 και 14,6 ιντσών), χωρίς φυσικά κουμπιά και με αφράτες επιφάνειες. Το ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού βέβαια έχει ένα παιχνιδιάρικο, τρισδιάστατο εφέ, που το φέρνει πιο κοντά στην φιλοσοφία του. Η ποιότητα κατασκευής φάνηκε καλή, με ευχάριστα στην αφή υλικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι μαλακά. Οι οθόνες «τρέχουν» τη νεότερη έκδοση του λογισμικού της εταιρείας και το σύστημα βασίζεται σε ένα chipset της Qualcom πολύ πιο ισχυρό απ’ ότι απαιτείται. Ο λόγος είναι το πλάνο αναβαθμίσεων που θα κρατά το Β05 φρέσκο, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερα πολύς χρόνος εκμάθησης του infotainment, με λογική που θυμίζει smartphone, διαμορφώσιμα widgets και συντομεύσεις. Έχει status bar από το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις σχεδόν τα πάντα, όπως και τα ADAS. Για τα τελευταία όμως υπάρχει και η επιλογή από το κουμπί συντόμευσης στην αριστερή πλευρά του τιμονιού, το οποίο λειτουργεί με δύο τρόπους – διπλό πάτημα ή παρατεταμένο. Νέα είναι επίσης η λειτουργία των πολλαπλών προφίλ, από τα οποία μπορείς να προεπιλέξεις ποια συστήματα υποβοήθησης θέλεις (ή και κανένα). Από την άλλη, οι ρυθμίσεις του κλιματισμού θέλουν «δουλειά» για να γίνουν πιο εύκολες στη χρήση.

Από θήκες πάντως δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Φάνηκε ιδιαίτερα πρακτικό, με σωστή εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου. Μέχρι και ενσωματωμένη θήκη χαρτομάντηλα έχει στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας. Ακόμη και ψηλοί πίσω επιβάτες έχουν υπεραρκετό αέρα για το κεφάλι και μεγάλο χώρο για τα γόνατα, με ανακλινόμενη πλάτη έως τις 27ο. Ο χώρος αποσκευών είναι μόλις 345 λίτρα και με μεγαλούτσικο κατώφλι φόρτωσης, αλλά με το μάτι φαίνεται αρκετός για οικογένεια με ένα παιδί.

Οι εκδόσεις είναι τρεις, αλλά δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον εξοπλισμό, παρά μόνο στην μπαταρία. Έχει τα πάντα, από θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, μέχρι 12 ηχεία και κάμερα πανοραμικής προβολής. Η τεράστια γυάλινη οροφή έχει το απαραίτητο σκίαστο για τον ελληνικό ήλιο, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έχει άπειρα χρώματα και τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα. Εκτός από επαγωγικό φορτιστή, έχει και αρκετέ θύρες φόρτισης, η μία μάλιστα είναι κανονικό USB.

Πίσω κίνηση, set-up αλά Stellantis

Το B05 βασίζεται στην αρχιτεκτονική 3.5 platform, και όπως μας είπαν διαθέτει πολλές ενισχύσεις για να έχει το πλαίσιο την απαραίτητη στιβαρότητα ώστε να διεκδικήσει 5 αστέρια στο EuroNCAP. Η σουίτα με τα 21 ADAS είναι υπερπλήρης, ενώ και οι 7 αερόσακοι δείχνουν το πόσο τους νοιάζει η ασφάλεια.

Ωστόσο, αυτά είναι στοιχεία που γνωρίζουμε και από τα δύο SUV της μάρκας. Το B05 χαρακτηρίζεται ως πιο δυναμικό, ρυθμισμένο μάλιστα από την Stellantis (έχει διαφορετικό set-up από το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Κίνα) στο Balloco. Είναι λοιπόν πισωκίνητο σε όλες τις εκδοχές του, με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 218 ίππους και 240 Nm ροπής. Αν το σκεφτούμε, μπορεί αυτά τα νούμερα να μην εντυπωσιάζουν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, όμως κάποτε ένα GTI μοντέλο είχε αντίστοιχη ιπποδύναμη. Και στην πράξη δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Αυτό έδειξε η εμπειρία μας από τα περίπου 120 χιλιόμετρα που διανύσαμε. Τα 240 Nm που για το βάρος του (περίπου 1.750 κιλά) δεν είναι και πολλά, αρκούν για να σε κολλήσουν στο κάθισμα και για να προσπεράσεις χωρίς να το πολυσκεφτείς. Δεν επιταχύνει «βίαια» ούτε στο Sport πρόγραμμα οδήγησης (έχει τρία προγράμματα), αλλά γραμμικά. Διαθέτει μέχρι και Launch Control, που το εκτοξεύει στα 100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα. Το δοκιμάσαμε σε βρεγμένο δρόμο και πράγματι λειτουργεί σωστά. Για τα κάτω από 7 δεύτερα της επιτάχυνσης όμως θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα, γιατί ακούγονται νούμερα GTI…

Άλλα στοιχεία που ξεχωρίσαμε, είναι η χαμηλή θέση οδήγηση, η ηχομόνωση και η πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Αλλά και η απόσβεση της ανάρτησης που αντιμετωπίζει γλυκά τις ανωμαλίες (έχει πολλαπλούς συνδέσμους πίσω). Αυτά δείχνουν ότι παντρεύει τον σπορτίφ χαρακτήρα του με την άνεση, την οποία έχει σε προτεραιότητα. Διατίθεται με δύο μπαταρίες χημείας LiFePO 4 , 56,2 και 67,1 που του χαρίζουν αυτονομία 401 και 482 χιλιόμετρα, αντίστοιχα, κατά WLTP. Οδηγήσαμε το «μεγάλο», το οποίο παρά την πίεση και την «μανία» μας να ανακαλύψουμε τα οδηγικά του προσόντα στους Γερμανικούς B Roads, έμεινε πολύ κοντά στα εργοστασιακά νούμερα της κατανάλωσης και άγγιξε τις 15,4 kWh/100 χλμ.

Τώρα, όσον αφορά το στήσιμο, η «ιταλική» πλευρά φρόντισε με παχύτερες αντιστρεπτικές, πιο σφιχτά ελατήρια και καλιμπράρισμα στην κρεμαγιέρα να το κάνει πιο άμεσο στον δρόμο. Αν και σαν πρώτη επαφή μας έλειψε αίσθηση από το τιμόνι (έχει τρεις επιλογές βάρους – η μεσαία είναι η καλύτερη), είναι κάτι που δεν θα σε προβληματίσει και συνηθίζεις, ενώ σίγουρα πατάει πολύ καλά στον δρόμο. Η κατανομή βάρους 50:50, το χαμηλό κέντρο βάρους και το μακρύ μεταξόνιο το κάνουν προβλέψιμο και σταθερό, ενώ η πισωκίνηση εδώ λειτουργεί περισσότερο σαν εργαλείο καλής πρόσφυσης παρά σαν Fun To Drive χαρακτηριστικό. Τα ηλεκτρονικά δεν απενεργοποιούνται πλήρως, όμως επεμβαίνουν πολύ διακριτικά. Είναι ευκολοδήγητο και φιλικό, θα κινηθείς ταχύτατα αν θέλεις, και εντός πόλης είναι ξεκούραστο, με ελαφρύ τιμόνι, καλό κύκλο στροφής και One Pedal (έχει τρεις επιλογές και για την ανάκτηση ενέργειας, αλλά και δύο για την αίσθηση του φρένου). Μας άρεσε ότι έχει πολλές επιλογές παραμετροποίησης για την αίσθηση της οδήγησης, όχι όμως ότι τα περισσότερα μπορείς να τα κάνεις μόνο παρκαρισμένος.

Είναι αυτό που δείχνει;

Όχι ακριβώς. Το B05 στην πρώτη γνωριμία μας έδειξε ότι είναι ένα πολυεργαλείο με δυναμικό χαρακτήρα, που βάζει την άνεση σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι Hot Hatch, ούτε προσπαθεί να το «παίξει». Αποτελεί ευχάριστη έκπληξη σίγουρα μέσα σε μία αγορά γεμάτη από υπερυψωμένα αυτοκίνητα και αν έρθει με την τιμή που φανταζόμαστε, τότε σίγουρα θα «κερδίσει» πολύ κόσμο που μέχρι πρότινος δεν κοιτούσε για… χαμηλό μοντέλο.

Πηγή: autotypos.gr

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