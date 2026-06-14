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14.06.2026 14:33

Citroen C3 Aircross: Αναλυτικά οι εκδόσεις για το 7θέσιο SUV που ξεκινά από 19.500 ευρώ

14.06.2026 14:33
citroen

Υπάρχουν αυτοκίνητα που ποντάρουν στην εικόνα, άλλα που στηρίζονται στην τεχνολογία τους και κάποια που προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη ουσία με όσο το δυνατόν πιο λογική τιμή.

Στην περίπτωση του Citroen C3 Aircross, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ότι πρόκειται για ένα ακόμα compact SUV, αλλά στο ότι φέρνει στην κατηγορία του ένα στοιχείο που σπάνια συναντάμε σε αυτά τα χρήματα: τη δυνατότητα διαμόρφωσης με έως 7 θέσεις.

Το νέο Citroen C3 Aircross ξεκινά στην Ελλάδα από τις 19.500 ευρώ, διατίθεται με κινητήρα βενζίνης, υβριδικό σύστημα αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ενώ τοποθετείται ως μία από τις πιο πρακτικές και οικονομικά προσβάσιμες οικογενειακές προτάσεις της αγοράς. Δεν προσπαθεί να γίνει πολυτελές, ούτε να παίξει τον ρόλο ενός μεγάλου SUV. Αυτό που κάνει είναι διαφορετικό και, σε μεγάλο βαθμό, πιο έξυπνο: προσφέρει χώρους, ευελιξία και χαμηλό κόστος εισόδου σε ένα πακέτο με λογικές διαστάσεις για την καθημερινότητα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 15:20
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