Ένα λάθος του GPS… έστειλε νταλίκα να σφηνώσει σε δρόμο στο Αλιβέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου στην Εύβοια, με τον Γερμανό οδηγό της νταλίκας που… εμπιστεύθηκε το GPS να βρίσκεται ξαφνικά σφηνωμένος μαζί με το όχημα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Η κυκλοφορία σταμάτησε μέχρι τελικά, όπως αναφέρει το eviaonline να κοπεί το κάγκελο ώστε να «απεγκλωβιστεί» η νταλίκα.

