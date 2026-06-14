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ΥΓΕΙΑ

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14.06.2026 18:37

Γεωργιάδης για παράπονα πολίτη στα επείγοντα του Λαϊκού: Πιεστικές οι συνθήκες λόγω έργων, θα βελτιωθεί η εικόνα τον Ιούλιο

14.06.2026 18:37
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Στα παράπονα πολίτη για πολύωρη αναμονή συγγενικού προσώπου με συμπτώματα εγκεφαλικού στα επείγοντα του Λαϊκού Νοσοκομείου, απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως ο χρόνος αναμονής του ασθενούς, ήταν δύο ώρες «χρόνος που δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος», ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι συνθήκες στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα πιεστικές και επηρεάζεται έτσι και η ροή εξυπηρέτησης των ασθενών.

«Η ανάρτηση έγινε χθες, σε ημέρα γενικής 24ωρης εφημερίας, στις 03:00 μ.μ. Ο ασθενής, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συνοδός, βρισκόταν σε αναμονή από τη 01:00 μ.μ., δηλαδή για περίπου δύο ώρες. Για ημέρα γενικής εφημερίας, ο συγκεκριμένος χρόνος αναμονής δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος» ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το μισό του παλαιού ΤΕΠ που ήταν ήδη πολύ μικρό, καθώς σημαντικό τμήμα του έργου ανακατασκευής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα πιεστικές και εργαζόμαστε σε πολύ περιορισμένους χώρους, γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει τη ροή και την εξυπηρέτηση των περιστατικών. Με την παράδοση του ανακαινισμένου παλιού  ΤΕΠ και την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου στα μέσα Ιουλίου, η εξυπηρέτηση των πολιτών αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, καθώς θα αναπτυχθούν διπλάσιες κλίνες σε σχέση με πριν και η διακίνηση των ασθενών θα γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για τη μεταβατική αυτή περίοδο, με τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το προσωπικό για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών» πρόσθεσε.

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