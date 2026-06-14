Επικοινωνία μιας ώρας είχαν Πούτιν και Τραμπ με… κολακείες και κουβέντα για το Ιράν- Μίλησε και με Ζελένσκι ο Αμερικανός

Για σχεδόν μία ώρα -για την ακρίβεια 55 λεπτά- είχαν τηλεφωνική συνομιλία ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, μετέφερε ότι η συνομιλία διεξήχθη σε φιλικό κλίμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ… συγκινήθηκε από την κίνηση του Ρώσου ομολόγου του, καθώς, όπως ανέφερε, ο Πούτιν ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επικοινώνησε μαζί του για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Ο Ουσάκοφ περιέγραψε τη συνομιλία ως ανεπίσημη και «με στιγμές χιούμορ».

Όπως ανέφερε «ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Αμερικανό ομόλογό του, κάνοντας αναφορά στις πολιτικές και προσωπικές του αντοχές, καθώς και στην ικανότητά του να ξεπερνά δυσκολίες και να επιτυγχάνει τους στόχους του» και «εξήρε τα χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στην επιτυχία του Τραμπ τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική του πορεία».

Πέρα από τις κολακείες, συζήτησαν και για το Ιράν, με τον Πούριν να λέει πως είναι θετικό σημάδι το ότι φαίνεται πως η κατάσταση πάει για αποκλιμάκωση.

Μετά τον Πούτιν και ο Ζελένσκι

Μετά τον Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Ουκρανό πρόεδρο να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του για το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Με ανάρτηση στο X ο Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Τραμπ «συζήτησαν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα».

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την ενίσχυση των θέσεών μας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις στη συνάντησή μας στη σύνοδο κορυφής της G7», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν τόνισε σε ΜΜΕ ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων ήταν «αρκετά καρποφόρα» και διήρκεσε 30 με 35 λεπτά, συμπληρώνοντας ότι ο Ζελένσκι ευχήθηκε στον Τραμπ για τα 80α του γενέθλια που γιορτάζει σήμερα.

Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει την Τρίτη σε συνάντηση εργασίας με τους ηγέτες της G7 στη σύνοδο που θα γίνει στο Εβιάν, παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

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