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12.08.2026 07:01

Κρήτη: Εντοπισμός 46 μεταναστών σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων

12.08.2026 07:01
Limeniko

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Στον εντοπισμό 46 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησαν οι Αρχές στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 46 ατόμων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 07:07
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός 46 μεταναστών σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων

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