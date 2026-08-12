CNN: Γιατί η μυστική αλλαγή αεροπλάνου που έκανε ο Τραμπ στην Τουρκία προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς – και ανησυχίες

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά με φορτηγό τροφοδοσίας από το προεδρικό αεροσκάφος σε μικρότερο αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λόγω σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια του Προέδρου από το Ιράν, ενώ το παλαιότερο αεροσκάφος, στο οποίο παρέμειναν δημοσιογράφοι και στελέχη, χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα.

Η κυβέρνηση απέφυγε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένης απειλής, παρά τις ενδείξεις ότι το επίπεδο κινδύνου ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των επιβαινόντων στο παλαιότερο αεροσκάφος, την έλλειψη ενημέρωσης του Κογκρέσου και τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς του Τραμπ για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

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Η υπόθεση έγινε γνωστή από τους New York Times: αναχωρώντας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά, με φορτηγάκι τροφοδοσίας, από το Air Force One σε άλλο μικρότερο αεροσκάφος, με το οποίο και ταξίδεψε στη Βρετανία, ενώ με το προεδρικό αεροπλάνο ταξίδεψαν δημοσιογράφοι και στελέχη του Λευκού Οίκου.

Εκ πρώτης όψεως, η είδηση ότι ο Τραμπ άλλαξε κρυφά αεροπλάνο λόγω απειλής για την ασφάλεια από το Ιράν μπορεί να μην φαίνεται αμφιλεγόμενη – και μάλιστα να φαίνεται κάπως «κουλ», με έναν τρόπο που θυμίζει κατασκοπευτικές περιπέτειες. Ωστόσο, η ιστορία – η οποία αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα – εγείρει κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα. Όπως σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του, είχε ήδη αναφερθεί τον περασμένο μήνα ότι, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ο Λευκός Οίκος είχε ακυρώσει την πτήση επιστροφής με το νέο αεροσκάφος που του χάρισε το Κατάρ – το οποίο ο Τραμπ χρησιμοποιεί ως «Air Force One» – και προτίμησε το παλαιότερο αεροσκάφος (ο Τραμπ είχε αρχικά ισχυριστεί ότι αυτό έγινε ώστε τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να μπορέσουν να ξεναγηθούν στο νέο αεροσκάφος).

Το παλαιότερο αεροσκάφος διαθέτει καλύτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας από το αναβαθμισμένο, νέο αεροσκάφος. Και δεδομένου ότι η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, αυτή η προφύλαξη θα ήταν λογική. Είναι πλέον σαφές ότι ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλαιότερο αεροσκάφος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε κρυφά μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε ένα μικρότερο C-32A της Πολεμικής Αεροπορίας. Πέταξε με αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συνέχισε το τέχνασμα επιβιβαζόμενος κρυφά ξανά στο παλιό «Air Force One», αποβιβαζόμενος μπροστά στις κάμερες και στη συνέχεια επιβιβαζόμενος στο αεροσκάφος που του χάρισε το Κατάρ για την πτήση επιστροφής στην πατρίδα. Αυτό μας φέρνει στο πρώτο ζήτημα.

Τα διαρκή ψέματα

Είναι αποδεκτό – και όχι ασυνήθιστο – να λαμβάνονται τέτοιου είδους μέτρα για την προστασία ενός προέδρου. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος συνέχισαν να λένε ψέματα σχετικά με αυτό, ακόμη και αφού ο προφανής κίνδυνος είχε περάσει. Ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον χρησιμοποίησε ένα αεροπλάνο-δόλωμα για ένα ταξίδι στο Πακιστάν το 2000, φτάνοντας με ένα C-20 χωρίς διακριτικά, αφού είχε προσγειωθεί ένα C-20 με πιο εμφανή αμερικανικά διακριτικά (Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνταν ότι το αεροπλάνο του Κλίντον ενδέχεται να καταρριφθεί από τρομοκράτες όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν).

Ωστόσο, ο Κλίντον αποβιβάστηκε σύντομα από το αμαρκάριστο αεροσκάφος, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το τέχνασμα στο κοινό. Και η «Washington Post» ανέφερε την Τρίτη ότι ο Λευκός Οίκος του Κλίντον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων, ανεπίσημα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντίθετα, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος συνέχισαν να προσποιούνται ότι είχε πράγματι ταξιδέψει με το παλιό «Air Force One». Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου στο τελευταίο σκέλος της πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (όταν ο Τραμπ βρισκόταν στο νέο αεροσκάφος), ο πρόεδρος μίλησε γενικά για την πιθανότητα το αεροσκάφος να είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ασφαλείας. Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο.

«Λέτε δηλαδή ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Όχι. Όχι. Γιατί να υπάρχει;» απάντησε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχε «κάποιο άλλο ζήτημα», απάντησε: «Όχι». Όταν οι δημοσιογράφοι συνέχισαν να πιέζουν για το αν υπήρχε συγκεκριμένη απειλή, ο Τραμπ απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει. «Λοιπόν, δέχομαι απειλές συνεχώς», είπε ο Τραμπ. «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους, πριν από εσένα. Αλλά αν φύγω εγώ, θα φύγεις κι εσύ».

Ένας σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Δημοκρατικών δήλωσε την Τρίτη ότι η «Ομάδα των Οκτώ» (Gang of Eight), μια ομάδα ηγετών του Κογκρέσου, δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, αλλά σημείωσε ότι το Κογκρέσο δεν εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση των μετακινήσεων του Προέδρου. Ωστόσο, πρόσθεσε ο σύμβουλος, «το Κογκρέσο θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί για την απειλή, αν όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό». Ένας Ρεπουμπλικανός σύμβουλος ενός μέλους της «Ομάδας των Οκτώ» δήλωσε ότι δεν μπορούσαν να σχολιάσουν τις ενέργειες της ομάδας.

Δημοσιογράφοι ως… δόλωμα

Ένα άλλο επικίνδυνο σημείο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ είναι κατανοητό να λαμβάνονται εκτεταμένα μέτρα για την προστασία του προέδρου, αυτό το σχέδιο άφησε πολλούς ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και μελών του προσωπικού της κυβέρνησης – στο παλιό «Air Force One» ως άθελά τους και ανυποψίαστα δόλωμα, ακριβώς στη γραμμή πυρός. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό είναι: Υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση, όπως να επιτραπεί σε όλους τους άλλους να πετάξουν με άλλα αεροπλάνα; Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι; (μερικές φορές τέτοιες πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν υπό όρους εμπιστευτικότητας, όπου οι δημοσιογράφοι έχουν τις πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να τις δημοσιεύσουν. Φυσικά, η κυβέρνηση Τραμπ δεν εμπιστεύεται τον Τύπο). Και τέλος, ποιες προφυλάξεις ελήφθησαν για την προστασία του παλαιού αεροσκάφους;

«Τώρα θα προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το ποια μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί για καθένα από τα άλλα δύο 747, στα οποία εξακολουθούσαν να ταξιδεύουν άτομα που εκπροσωπούσαν τον αμερικανικό Τύπο και το προσωπικό του Λευκού Οίκου», δήλωσε ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ στο CNN. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αγνόησε την Τρίτη μια ερώτηση του CNN σχετικά με το αν η κυβέρνηση έθεσε σε κίνδυνο δημοσιογράφους και μέλη του προσωπικού.

Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσινγκτον – κι ας λέει ο Τραμπ το αντίθετο

Αν και υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν είναι γνωστά στο κοινό σχετικά με τη συγκεκριμένη απειλή από το Ιράν, το γεγονός ότι η απειλή αυτή ήταν προφανώς αρκετά αξιόπιστη ώστε να δικαιολογήσει αυτή την αλλαγή σχεδίου υπονομεύει έντονα τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδεκατιστεί. Ο Τραμπ όχι μόνο έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο, αλλά ο ίδιος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα στην υποτιθέμενη αδυναμία του Ιράν να καταρρίψει αεροσκάφη. Ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα είχαν σύντομα «πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου» και «αδιαμφισβήτητο εναέριο χώρο».

«Έχουμε κυριολεκτικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από την Τεχεράνη και άλλα μέρη της χώρας τους· δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ στις 24 Μαρτίου. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν δεν διαθέτει «ναυτικό», «στρατό», «πολεμική αεροπορία» ούτε «αντιαεροπορικά συστήματα». Φυσικά, λίγο μετά από όλα αυτά τα σχόλια, το Ιράν κατάφερε στις αρχές Απριλίου να καταρρίψει δύο αμερικανικά μαχητικά. Ωστόσο, η ιδέα ότι θα μπορούσε εύλογα να καταρρίψει το Air Force One υπονομεύει ακόμη πιο έντονα τους ισχυρισμούς του Τραμπ. «Αν χρειάστηκε να λάβουν τέτοια έκτακτα μέτρα για την προστασία του προέδρου επειδή το επίπεδο απειλής ήταν τόσο υψηλό, ο αμερικανικός λαός άξιζε να γνωρίζει ότι το επίπεδο απειλής ήταν τόσο υψηλό στη συγκεκριμένη περίπτωση», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρώην σύμβουλος του Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, Ντέιβιντ Άξελροντ, στο CNN.

Παραμένει το μπέρδεμα με το Air Force One

Σε ευρύτερο επίπεδο, αυτή η εξέλιξη περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη μπερδεμένη ιστορία που αφορά το «Air Force One», τα ζητήματα ασφάλειας και τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να καταστείλει αυτή την υπόθεση — μεταξύ άλλων, εκδίδοντας αμφιλεγόμενες κλητεύσεις σε δημοσιογράφους της «New York Times». Υπήρχαν ήδη εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αρχική απόφαση να μην επιτραπεί στον Τραμπ να επιστρέψει από την Τουρκία με το αεροσκάφος που του είχε δωρίσει το Κατάρ. Αν το αεροσκάφος δεν ήταν τόσο ασφαλές όσο το παλαιότερο, γιατί ο Τραμπ το χρησιμοποιούσε, ειδικά σε ξένο εναέριο χώρο;

Αυτό υποδηλώνει ότι η επιθυμία του Τραμπ να βάλει στον αέρα το πολυπόθητο νέο αεροσκάφος ενδέχεται να οδήγησε σε παραλείψεις (κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό του). Στη συνέχεια, η κυβέρνηση προχώρησε στο ιδιαίτερο βήμα να κλητεύσει τους δημοσιογράφους των Times που είχαν αναφέρει ότι το αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ αντικαταστάθηκε για λόγους ασφαλείας. Ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση αφορούσε κάποιον που «απειλούσε την εθνική ασφάλεια διαρρέοντας απόρρητες πληροφορίες». Ωστόσο, η κυβέρνηση απέσυρε τις κλητεύσεις δύο εβδομάδες αργότερα, αφού ένας δικαστής κατέστησε σαφές ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το επιχείρημά της.

Το CNN ανέφερε επίσης ότι διεξάγεται εκτεταμένη εσωτερική έρευνα εντός της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Η υπόθεση αφορά σίγουρα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Όμως, σε ποιο βαθμό αυτή η προσπάθεια εξάλειψης των διαρροών αποσκοπεί επίσης στην αποφυγή της ντροπής που συνδέεται με την βεβιασμένη και ενδεχομένως επικίνδυνη απόφαση του Τραμπ να επιμείνει να πετάξει με το αεροπλάνο που του χάρισε το Κατάρ; Ή, ενδεχομένως, στην αποφυγή της αποκάλυψης του γεγονότος ότι χρησιμοποίησε μέλη του προσωπικού και δημοσιογράφους ως δόλωμα; Ή ίσως ο Τραμπ απλώς δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι το Ιράν διέθετε τέτοιες δυνατότητες.

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