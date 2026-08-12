Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή στην Πορτογαλία (Photos)

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.

Το ζευγάρι επέλεξε μια ιδιωτική και λιτή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τα πέντε παιδιά τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις βέρες του ζευγαριού. Η λεζάντα ήταν ιδιαίτερα λιτή: «C❤️G», με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Η επίσημη επιβεβαίωση

Σύμφωνα με τη Daily Mail, εκπρόσωπος του Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε στη συνέχεια επίσημα τον γάμο. «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν σήμερα με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας και είναι πλέον επίσημα σύζυγοι», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, η τελετή ήταν μια προσωπική οικογενειακή στιγμή, στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους.

Ο Πιρς Μόργκαν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, στέλνοντας τις ευχές του στο ζευγάρι για τον γάμο του. «Συγχαρητήρια στους φίλους μου Κριστιάνο και Τζορτζίνα για τον γάμο τους! Η τελετή στην Πορτογαλία σήμερα ήταν μια “ιδιωτική και προσωπική στιγμή”, παρουσία των πέντε παιδιών τους. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και τους εύχομαι έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο. Συγχαρητήρια!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά τα σενάρια για έναν λαμπερό γάμο με καλεσμένους και μεγάλη τελετή, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα επέλεξαν να κρατήσουν τη στιγμή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η ανάρτηση με τις βέρες αιφνιδίασε τους θαυμαστές τους και προκάλεσε χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2016, έκανε έτσι το επόμενο βήμα στη σχέση του, επιλέγοντας να μοιραστεί την είδηση με έναν απλό και συμβολικό τρόπο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της διεθνούς showbiz και του ποδοσφαίρου.

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