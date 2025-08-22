Cristiano Ronaldo: Η… αστρονομική διατροφή που θα δίνει στη Georgina Rodriguez αν χωρίσουν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο, ωστόσο ένας ενδεχόμενος χωρισμός τους θα είχε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, όπως αναφέρει η Mirror.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό περιοδικό TV GUIA, σε περίπτωση που οι δυο τους τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πρέπει να καταβάλλει στη 30χρονη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μηνιαία διατροφή που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ τον μήνα.

Στη συμφωνία αυτή το ζευγάρι φαίνεται να κατέληξε μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, Αλάνα Μαρτίνα, το 2017.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο προβλέπει, επίσης, ότι η Τζορτζίνα θα αποκτήσει την πολυτελή έπαυλη του Ρονάλντο στη Μαδρίτη, στην περιοχή Λα Φίνκα.

Το ακίνητο, επιφάνειας 950 τ.μ. μέσα σε κτήμα 4.000 τ.μ., αγοράστηκε από τον ποδοσφαιριστή το 2010 έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συνολικά πέντε παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος του, Κριστιάνο Τζούνιορ, γεννήθηκε το 2010, χωρίς ποτέ να γίνει γνωστή η ταυτότητα της μητέρας του. Το 2017 απέκτησε τα δίδυμα Ματέο και Εύα μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ με την Τζορτζίνα απέκτησαν την Αλάνα Μαρτίνα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Το 2022 ανακοίνωσαν πως περίμεναν δίδυμα, ωστόσο βίωσαν την τραγική απώλεια του αγοριού κατά τη γέννηση της μικρότερης κόρης τους.

Με εκτιμώμενη περιουσία που ξεπερνά τα 671 εκατομμύρια δολάρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν στις 11 Αυγούστου 2025.

