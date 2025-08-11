Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτίνα Ροντρίγκεζ, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους καθώς ανακοίνωσαν πώς παντρεύονται.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η σύντροφος του ποδοσφαιριστή μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι μητέρα δύο εκ των πέντε παιδιών του ποδοσφαιριστή. Γνωρίστηκαν σε κατάστημα Gucci, το 2016, όπου εργαζόταν εκείνη.

