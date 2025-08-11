Η viral αντίδραση του Λίαμ Νίσον αν γνωρίζει τα Labubu (Video)

Μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ζωής του διανύει ο Λίαμ Νίσον, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία «The Naked Gun».

Ωστόσο, εκτός από την επαγγελματική του επιτυχία, ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και για την προσωπική του ζωή λόγω της σχέσης του με την συμπρωταγωνίστριά του, Πάμελα Άντερσον.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, με αφορμή τη νέα του ταινία, ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε σε μια απρόσμενη και αστεία στιγμή αμηχανίας, όταν του έδειξαν μια φωτογραφία από ένα παιχνίδι Labubu και τον ρώτησαν τι είναι.

Liam Neeson learns what a Labubu is during an interrogation pic.twitter.com/v94JUGOuES — Metro Entertainment (@Metro_Ents) August 4, 2025

«Δεν έχω ιδέα. Όχι. Σοβαρά, δεν ξέρω», απάντησε γρήγορα ο ηθοποιός κουνώντας αρνητικά το κεφάλι του.

Ακόμα και όταν του αποκάλυψαν το όνομα του παιχνιδιού, ο πρωταγωνιστής της δράσης παρέμεινε εντελώς μπερδεμένος.

«Εντάξει», είπε τότε. «Είναι μια χνουδωτή κούκλα ή μπορείς να τη φας;», ρώτησε.

Παρά το γεγονός ότι για τον ηθοποιό η ύπαρξη των Labubu είναι άγνωστη, τα παιχνίδια αυτά αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη του Χονγκ Κονγκ, Κάσινγκ Λανγκ και η λατρεία τους έχει φτάσει και στους κύκλους των διασήμων με ονόματα όπως η Lisa των BLACKPINK, η Kim Kardashian, η Rihanna, η Dua Lipa και ο David Beckham να συγκαταλέγονται στους φανατικούς θαυμαστές τους, σύμφωνα με το People.

