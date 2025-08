Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον: Φωτογραφήθηκαν μαζί για εξώφυλλο περιοδικού (Video/Photo)

Οι φήμες που τους θέλουν μαζί οργιάζουν και αν και οι δυο τους δεν έχουν -μέχρι στιγμής- επιβεβαιώσει επισήμως τη σχέση τους, η αμοιβαία χημεία τους δεν κρύβεται…

Ο λόγος για την Πάμελα Άντερσον και τον Λίαμ Νίσον οι οποίοι μετά τις εγκάρδιες δηλώσεις εκατέρωθεν και τις τρυφερές στιγμές στο κόκκινο χαλί, πραγματοποίησαν μια κοινή φωτογράφιση για εξώφυλλο του περιοδικού «You», με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας «The Naked Gun», στην οποία πρωταγωνιστούν.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα, οι δύο ηθοποιοί απαθανατίζονται να παίζουν με τον φακό, ενώ φαίνεται να κυριαρχεί ένα πολύ ευχάριστο κλίμα ανάμεσά τους. Σε μία από τις εικόνες, ο Λίαμ Νίσον φωτογραφίζει ο ίδιος την Πάμελα Άντερσον, η οποία ποζάρει ξαπλωμένη στο πάτωμα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο η ηθοποιός εμφανίζεται σαν να είναι έτοιμη να «αρπάξει» την κάμερα, με τον Λίαμ Νίσον να στέκεται πίσω της κρατώντας στα χέρια του μερικά μπαλόνια.

Pamela Anderson and Liam Neeson for YOU Magazine. pic.twitter.com/hE4Lk2AiWo