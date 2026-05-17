ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και θα πάνε… πακέτο στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Ροντινέι στο 41. Οι αλλαγές, όμως, του Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν άλλη ένταση στην ΑΕΚ που ανέβασε στροφές και έφτασε στην ισοφάριση με τον Αμππουμπακαρί Κοϊτά στο 72’. Το τελευταίο σφύριγμα από τον Αντρέα Κολόμπο σηματοδότησε το έναυσμα για τη φιέστα για την κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «ερυθρόλευκοι» με πίεση ψηλά θέλησαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Στο 11’, από λάθος πάσα του Σταύρου Πήλιου, ο Ροντινέι συνεργάστηκε με τον Τσικίνιο, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αποκρούει δύσκολα το σουτ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Επτά λεπτά αργότερα, με τον ίδιο τρόπο απείλησε ακόμη περισσότερο η Ένωση. Ο Ζίνι πίεσε κι έκλεψε την μπάλα από τον Κωνσταντή Τζολάκη, αλλά βγήκε πλάγια και στην προσπάθεια του Αγκολέζου να περάσει, ο Έλληνας τερματοφύλακας μπλόκαρε.

Λαθών συνέχεια… Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ορμπελίν Πινέδα να δωρίσει την μπάλα, κάτοχος έγινε ο Ελ Κααμπί αλλά καθυστέρησε να σουτάρει και πιεζόμενος πλάσαρε στα πόδια του Μπρινιόλι. Καθώς το 0-0 παρέμενε στη Νέα Φιλαδέλφεια κι ο ΠΑΟΚ πετύχαινε δύο γρήγορα γκολ μετά το ημίωρο στη Λεωφόρο, το άγχος άρχισε να κάνει την εμφάνισή του στους Πειραιώτες. Αλλά έφυγε αρκετά γρήγορα.

Από λάθος πάσα – μία ακόμη – του Πινέδα, ο Ντάνιελ Ποντένσε άλλαξε γρήγορα πλευρά, με τον Ροντινέι να προχωρά και με διαγώνιο πλασέ να κάνει το 0-1 στο 41’. Καθώς το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στο ίδιο τέμπο, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γρήγορα αλλαγή σχήματος με την είσοδο του Μπαρνάμπας Βάργκα. Μάλιστα, ο διεθνής Ούγγρος φορ έκανε αισθητή άμεσα την παρουσία του, αστοχώντας με το κεφάλι στο 53’, μετά τη σέντρα του Πήλιου.

Χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά για να γίνει καλή φάση. Και τι φάση! Οι γηπεδούχοι πίεσαν ψηλά οδηγώντας σε λάθος τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Ζοάο Μάριο άφησε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος ελίχθηκε και με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Πανζουρλισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια – μέσα κι έξω από το γήπεδο – με τον Ολυμπιακό να πέφτει τρίτος, αφού ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, εκείνη την ώρα, 2-1 τον Παναθηναϊκό.

Για λίγο, όμως, αφού περίπου δέκα λεπτά πριν το φινάλε, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει δεύτερος. Ένα δυνατό σουτ του Αντρέ Λουίς στο 85’ πέρασε ψηλά, για να πραγματοποιήσει τρία λεπτά μετά την επέμβαση του αγώνα ο Τζολάκης, σε πλασέ του Ζοάο Μάριο, έπειτα από τρομερή ενέργεια του Πήλιου πάνω στη γραμμή.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με το 1-1 να ικανοποιεί εν τέλει και τον Ολυμπιακό που έχοντας 66 βαθμούς έναντι των 64 του ΠΑΟΚ θα παίξει στα προκριματικά του UEFA Champions League. Από τα Play Off θα ξεκινήσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ (72 βαθμοί) που περιμένει να δει αν θα είναι και στους ισχυρούς της κλήρωσης. Η οποία, όμως, μπορεί να περιμένει. Τώρα… φιέστα.



Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο (Ιταλία)

Κίτρινες: Γιόβιτς, Μουκουντί, Ρότα – Ποντένσε, Ροντινέι, Πιρόλα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (65’ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51’ Βάργκα), Γιόβιτς (90’+3’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (65’ Κουτέσα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κοστίνια (79’ Μπιανκόν), Γκαρθία (56’ Έσε), Σκιπιόνι (79’ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56’ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (74’ Ταρέμι).

