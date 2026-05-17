Ο Πανσερραϊκός μία αγωνιστική πριν το φινάλε των play out στην Super League, γνωρίζει από σήμερα ότι την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Super League 2…

Έμεινε στο 1-1 στην έδρα του με τον Πανσερραϊκό κι έτσι παραμένει στην τελευταία θέση με 28 βαθμούς, δύο πίσω από την Λάρισα η οποία με 30, δεν μπορεί να περάσει τον Αστέρα Τρίπολης (33) την τελευταία αγωνιστική καθώς υστερεί στην ισοβαθμία.

Η ομάδα των Σερρών σήμερα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με γκολ του Γκαρσία στο 14’. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και την βρήκαν στο 65’ με τον Φέλτες, ωστόσο ούτε αυτό το αποτέλεσμα ήταν αρκετό. Το παιχνίδι έμεινε εκεί τελικά και ο Πανσερραϊκός ακολουθεί την ΑΕΛ στην 2η κατηγορία, ενώ τη θέση τους θα πάρουν Καλαμάτα και Ηρακλής.

