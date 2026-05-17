search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 17:44

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα στη ΝΔ για τον Σπανάκη – Κατηγορείται ότι μεταβίβασε στην αδελφή του χώρο που στεγάζονται τα ΕΛΤΑ

17.05.2026 17:44
spanakis

Ενα δημοσίευμα επικαλούμενο στοιχεία για μία μεταβίβαση χώρου στην αδελφή του από τον Βασίλη Σπανάκη, βάζει… φωτιές στη ΝΔ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών κατηγορείται ότι μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η είδηση αυτή σχολιάστηκε από το ΠΑΣΟΚ που με ανακοίνωσή του ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

«Δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας τους σε θέματα πολιτικής ηθικής, άραγε δεν υπέπεσε στην αντίληψη τους δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista που θέτει σοβαρά ζητήματα για τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σπανάκη;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. 

Σημειώνει ειδικότερα πως «το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά επίσης αν «είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να ‘θολώνει’ τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία».

«Ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛ.ΤΑ. και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί;

Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς;

Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χυδαιολογία, στη χειραγώγηση και στο στήσιμο δολοφονιών χαρακτήρα;

Ο κ. Σπανάκης καλώς έπραξε; Περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκριση της τέτοιες μεθοδεύσεις;» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ θέτοντας τα ερωτήματα προς τη ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Γερουλάνος: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με την ατζέντα μας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Μητσοτάκης από το συνέδριο της ΝΔ: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο – Κάλεσμα για εκλογική κινητοποίηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

EMAK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό – Άνηκε στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Δευτέρα στον Άρειο Πάγο η Καρυστιανού για το νέο κόμμα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:09
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

1 / 3