Ενα δημοσίευμα επικαλούμενο στοιχεία για μία μεταβίβαση χώρου στην αδελφή του από τον Βασίλη Σπανάκη, βάζει… φωτιές στη ΝΔ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών κατηγορείται ότι μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η είδηση αυτή σχολιάστηκε από το ΠΑΣΟΚ που με ανακοίνωσή του ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

«Δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας τους σε θέματα πολιτικής ηθικής, άραγε δεν υπέπεσε στην αντίληψη τους δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista που θέτει σοβαρά ζητήματα για τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σπανάκη;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ειδικότερα πως «το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά επίσης αν «είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να ‘θολώνει’ τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία».

«Ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛ.ΤΑ. και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί;

Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς;

Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χυδαιολογία, στη χειραγώγηση και στο στήσιμο δολοφονιών χαρακτήρα;

Ο κ. Σπανάκης καλώς έπραξε; Περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκριση της τέτοιες μεθοδεύσεις;» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ θέτοντας τα ερωτήματα προς τη ΝΔ.

