Τραγικό φινάλε στην αναζήτηση του 78χρονου που αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης καθώς σε αυτόν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί σε βουνό στην Κοζάνη.

Ο ηλικιωμένος με καταγωγή από τα Σέρβια έφυγε από το χωριό Πλατανόρευμα όπου έμενε, για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.

Η σύζυγός του ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και άρχισαν οι έρευνες με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Τελικά σήμερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν, αλλά δυστυχώς νεκρό καθώς η ταυτοποίησή του έγινε το απόγευμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» στο Μega, η σύζυγος του θύματος ανέφερε: «Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου κάθεται εδώ στην καρέκλα. Του λέω πάω μέσα να δω το φαγητό, να κλείσω την κουζίνα και ξαναβγαίνω. Όταν ξαναβγήκα δεν τον ξαναείδα. Ανησυχήσαμε, έψαχνε ο κόσμος όλος, χαμός γινόταν, δεν κοιμηθήκαμε. Μικρά φώναζαν “Στέργιο, Στέργιο που είσαι”. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί, αλλά τίποτα».

Η κόρη του ανέφερε ότι καμιά φορά λόγω άνοιας έχανε τον δρόμο, αλλά βοηθούσαν οι γείτονες και δεν είχαν πρόβλημα.

«Ο πατέρας μου έκανε βόλτες, πήγαινε στο σταυροδρόμι και γύριζε, άλλες φορές έκανε έναν κύκλο. Πιο παλιά πήγαινε και Σέρβια, είχε ένα κτήμα εκεί. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι μπορεί να εγκλωβίστηκε σε ένα σπίτι, σε ένα γκαράζ, σε ένα χώρο. Ζήτησα από τους χωριανούς να ψάξουν πολύ καλά τους χώρους και τους κλειδωμένους. Καμιά φορά έχανε το δρόμο. λόγω της δουλείας του ο κόσμος τον ήξερε. Όταν τον έβρισκαν στον δρόμο τον γύριζαν σπίτι. Έμπαινε σε αυτοκίνητα περαστικών» ανέφερε.

