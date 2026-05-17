Κοζάνη: Βρέθηκε η σορός 78χρονου με άνοια που αγνοούταν επί μέρες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, καθώς βρέθηκε η σορός του 78χρονου Στέργιου Βλάχου που έπασχε από άνοια και που είχε χαθεί στις (06/05).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanimedia, η οικογένεια του 78χρονου ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές αρχές και σύντομα θα υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η έκκληση των συγγενών πριν βρεθεί

Μέσα από την εκπομπή του «Φως στο Τούνελ», οι συγγενείς του την Παρασκευή (15/05) έκαναν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να βοηθήσει.

«Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου καθόταν εδώ. Μπήκα για λίγο μέσα να μαγειρέψω και όταν ξαναβγήκα, είχε εξαφανιστεί. Από εκείνη την στιγμή τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Όλο το χωριό βγήκε να τον ψάξει. Μικρά παιδιά φώναζαν στους δρόμους “Στέργιο, πού είσαι;”. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος, αλλά τίποτα. Την επόμενη μέρα έφεραν και ειδικά σκυλιά, όμως ούτε τότε βρέθηκε κάτι. Είμαστε παντρεμένοι από το 1969. Κάθομαι και κοιτάζω γύρω μου νομίζοντας πως θα τον δω να επιστρέφει. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Αχ Θεέ μου», λέει σπαρακτικά η σύζυγός του, Σταματία Βλάχου, από την αυλή του σπιτιού τους.

