Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρές σε τροχαίο δύο γυναίκες μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο Ι.Χ.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

