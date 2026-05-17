search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 16:47

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

17.05.2026 16:47
MITSOTAKIS_GENIKI_NEW

Στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρέθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έπεσε η αυλαία στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν τη λύση, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: για να εκφράσουν οι πολίτες στην κάλπη την πραγματική άποψη που έχουν για την επταετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς, είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν πείθει πλέον κανέναν, είναι καθρέπτης της δικής του πολιτικής.

«Ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε επτά χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy paste δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. Επτά χρόνια είναι αρκετά», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Καθημερινά παλεύουμε ενάντια και στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας δεν είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέα κόμματα δήθεν ότι θα σώσουν το λαό μας», σχολίασε η Παρασκευή Δάγκα εκ μέρους του ΚΚΕ.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Γερουλάνος: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με την ατζέντα μας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Μητσοτάκης από το συνέδριο της ΝΔ: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο – Κάλεσμα για εκλογική κινητοποίηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panserraikos-panaitolikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Πανσερραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στην Super League 2  – Έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

cuba aid
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για Eurovision 2026: «Χαρμόσυνο νέο» η 2η θέση του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:17
panserraikos-panaitolikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Πανσερραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στην Super League 2  – Έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

cuba aid
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

1 / 3