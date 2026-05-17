Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

Την επιθυμία του κόμματος να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μιλώντας, το πρωί της Κυριακής, στο Action24 ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Κυμπιζής τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα, εδώ και αρκετές ημέρες, ότι το κόμμα είναι έτοιμο να συμβάλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση.

«Ο Σωκράτης Φάμελλος πριν από λίγες ημέρες (μετά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Λαϊκό) είχε πει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Το έχει ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο κ. Κυμπιζής είπε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δεσμευθεί για να υπάρξει ανασύνδεση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Η θέση μας ξεκάθαρη και έχει ειπωθεί, πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός», τόνισε.

«Αν καταφέρουμε και τα βρούμε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δεχθεί να πάει σε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κυμπιζής απάντησε: «Ο Σωκράτης Φάμελος δεν κάνει πολιτική για την καρέκλα».

«Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Αν καταφέρουμε και τα βρούμε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς εδώ και ενάμισι χρόνο έχουμε πει ότι θέλουμε την ανασύνδεση των προοδευτικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία

Αναφερόμενος στη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «μια προσβλητική ανάρτηση κατά του Σωκράτη Φάμελλο. Το υπονοούμενο ότι ο πρόεδρος πως έχει κρυφή ατζέντα και άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η κεντρική επιτροπή, ή υλοποιεί αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στην κεντρική επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία είναι ανυπόστατα».

Απαντώντας στα περί αφωνίας και έλλειψης συζήτησης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να κάνανε διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φοβόμαστε τον διάλογο και μάλιστα μεταξύ συντρόφων».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο Παύλος Πολάκης θα συμμετέχει προσεχώς στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία ως εξωφίτσιο βουλευτής».

»Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέλος και της Κεντρικής επιτροπής. Αυτό λέει το καταστατικό», διαμήνυσε.

