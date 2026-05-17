Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

Η Κούβα έχει προμηθευτεί περισσότερα από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πρόσφατα άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί κατά της αμερικανικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων και, ενδεχομένως, του Κι Γουέστ στη Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στο Axios.

Οι πληροφορίες — οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ — καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στον τομέα του πολέμου με drones και της παρουσίας ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Όταν σκεφτόμαστε ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες βρίσκονται τόσο κοντά, και μια σειρά κακόβουλων παραγόντων, από τρομοκρατικές ομάδες έως καρτέλ ναρκωτικών, από Ιρανούς έως Ρώσους, είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Είναι μια αυξανόμενη απειλή.»

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε χωρίς περιστροφές τους αξιωματούχους της χώρας να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Τους προέτρεψε επίσης να καταργήσουν το ολοκληρωτικό καθεστώς τους, προκειμένου να τερματιστούν οι καταστροφικές αμερικανικές κυρώσεις, όπως δήλωσε αξιωματούχος της CIA στο Axios.

«Ο διευθυντής Ράτκλιφ κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τους αντιπάλους μας, προκειμένου να προωθήσουν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας», ανέφερε ο εν λόγω αξιωματούχος.

«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο δράσης των αντιπάλων μας».

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει μια κατηγορία εναντίον του de facto ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για την υποτιθέμενη διαταγή του να καταρριφθούν το 1996 δύο αεροσκάφη που πιλοτάριζε μια ομάδα ανθρωπιστικής βοήθειας με έδρα το Μαϊάμι, γνωστή ως «Brothers to the Rescue».

Πιθανόν να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα περισσότερες κυρώσεις εναντίον της νησιωτικής χώρας.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με εκπρόσωπο της Κούβας το Σάββατο για να σχολιάσει το θέμα.

Η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 επιθετικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» από τη Ρωσία και το Ιράν και τα έχει αποθηκεύσει σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλο το νησί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τον τελευταίο μήνα, κουβανοί αξιωματούχοι ζήτησαν περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, ανέφερε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε πληροφορίες από υποκλοπές που υποδηλώνουν επίσης ότι κουβανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών «προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν μας έχει αντισταθεί».

Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν εγκαταστάσεις κατασκοπείας υψηλής τεχνολογίας για τη συλλογή «πληροφοριών σημάτων» (γνωστών ως SIGINT) στην Κούβα.

«Εδώ και καιρό ανησυχούμε ότι η χρήση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων από ξένο εχθρό σε τόσο κοντινή απόσταση από τις ακτές μας είναι εξαιρετικά προβληματική», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον βουλευτή Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, Ρεπουμπλικανό από το Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο την Τρίτη.

Απαντώντας στον Ντίαζ-Μπαλάρτ, ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή του Κάστρο στη διαταγή για την κατάρριψη του αεροσκάφους των «Αδελφών στη Διάσωση».

Οι ανησυχίες για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί λόγω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones του Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και απείλησαν γειτονικά κράτη του Περσικού Κόλπου, παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει για τη Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και ότι ορισμένοι ενημέρωσαν τους στρατιωτικούς ηγέτες του νησιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πολέμου με drones. Η Ρωσία έχει πληρώσει στην κυβέρνηση της Κούβας περίπου 25.000 δολάρια για κάθε στρατιώτη που έχει αποσταλεί στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων.

«Αποτελούν μέρος του μηχανισμού εκμετάλλευσης του Πούτιν. Μαθαίνουν τις ιρανικές τακτικές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν θεωρούν ότι η Κούβα αποτελεί άμεση απειλή ή ότι σχεδιάζει ενεργά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Ωστόσο, πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του νησιού συζητούν σχέδια για πόλεμο με drones, σε περίπτωση που ξεσπάσουν εχθροπραξίες καθώς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Η Κούβα δεν έχει τη δυνατότητα να κλείσει το Στενό της Φλόριντα με τον ίδιο τρόπο που το Ιράν έχει παραλύσει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης δεν πιστεύουν ότι η Κούβα αποτελεί τόσο μεγάλη στρατιωτική απειλή όσο ήταν κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας το 1962.

«Κανείς δεν ανησυχεί για μαχητικά αεροσκάφη από την Κούβα. Δεν είναι καν σαφές αν διαθέτουν κάποιο που μπορεί να πετάξει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Αξίζει όμως να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται — 90 μίλια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα».

