ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:18
«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στην απάντηση των ΗΠΑ», λέει η Τεχεράνη – Η «ηρεμία πριν την καταιγίδα» και η εγρήγορση Νετανιάχου

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην απάντησή τους για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον υπέβαλε έναν κατάλογο πέντε σημείων, ο οποίος περιελάμβανε το αίτημα να διατηρήσει το Ιράν σε λειτουργία μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση και να μεταφέρει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν καμία απτή παραχώρηση, επιθυμούν να αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η «ηρεμία πριν την καταιγίδα» και η απόφαση τις «επόμενες ώρες»

Νωρίτερα, κορυφαία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, ανέφεραν πως τις «επόμενες ώρες» ο αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν ή όχι.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αιφνιδιαστική διήμερη επίσκεψη του πακιστανού ΥΠΕΣ στην Τεχεράνη, ο Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα με μια ανάρτηση ΑΙ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και φέρει τη λεζάντα: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Νετανιάχου: «Είμαστε σε εγρήγορση όσον αφορά το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ.

«Είμαστε σε εγρήγορση όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Σίγουρα θα ακούσω τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα», συνέχισε, «ίσως και άλλα θέματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Ένας νεκρός από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Ζράριε, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί, με το NNA να αναφέρει ότι μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στις πόλεις Ματζντάλ Σελέμ και Μπαρασίτ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για τέσσερα χωριά στον νότιο Λίβανο, εν όψει αεροπορικών επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι των χωριών Ιρζάι, Μερουάνιγιε, Μπαμπλίγιεχ και Μπαϊσαρίγια έχουν λάβει οδηγίες να εκκενώσουν την περιοχή και να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο.

«Λόγω των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός αναγκάζεται να αναλάβει δράση εναντίον της με τη χρήση βίας και δεν έχει πρόθεση να σας βλάψει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

Πέντε νεκροί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

‌Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον πέντε Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας.

Ιατρικό προσωπικό ανέφερε ότι ισραηλινή επίθεση σκότωσε έναν Παλαιστίνιο κοντά σε φυλάκιο της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως σκότωσε έναν μαχητή ο οποίος αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Γιατροί στη Γάζα ανέφεραν ότι άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους σε μια κοινοτική κουζίνα κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στην κεντρική Γάζα.

Επίσης, ένας Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa.

Super League: Ο Πανσερραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στην Super League 2  – Έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό

Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Γεωργιάδης για Eurovision 2026: «Χαρμόσυνο νέο» η 2η θέση του Ισραήλ

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

