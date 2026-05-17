17.05.2026 16:34

Τάμτα: «Δεν χρωστά καμία συγγνώμη ο Akylas, ο κόσμος τον επέλεξε» (Video)

Στη Eurovision 2026 και στον Ακύλα αναφέρθηκε η Τάμτα, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η τραγουδίστρια, που γνωρίζει καλά την πίεση του διαγωνισμού, στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Έλληνα εκπροσώπου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να απολογηθεί για το αποτέλεσμα.

Η ίδια τόνισε πως ο Ακύλας επιλέχθηκε από τον κόσμο και έδωσε στη σκηνή ό,τι καλύτερο μπορούσε, ενώ δεν έκρυψε πως η φετινή ψηφοφορία την μπέρδεψε αρκετά.

«Δεν χρωστάει καμία συγγνώμη ο Ακύλας, ο κόσμος τον επέλεξε. Έκανε ότι καλύτερο μπορούσε», είπε αρχικά η Τάμτα.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε και στην επόμενη μέρα για τον Ακύλα, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο αγάπη και στήριξη παρά αυστηρή κριτική.

Η άποψή της για τη φετινή Eurovision

Η Τάμτα μίλησε και για τον ίδιο τον διαγωνισμό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επέστρεφε εύκολα στη σκηνή της Eurovision, ενώ αναφέρθηκε και στην Αντιγόνη, την οποία χάρηκε ιδιαίτερα φέτος.

«Δεν ξέρω αν θα πήγαινα ξανά στη Eurovision. Εύχομαι η Eurovision να γίνει ένας θεσμός που ενώνει τους ανθρώπους. Χάρηκα πάρα πολύ την Αντιγόνη. Φέτος υπήρξαν φωνάρες στη Eurovision, αλλά όχι πολύ καλά τραγούδια.

Ο Ακύλας θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση στην εμφάνισή του. Ο Ακύλας αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη και την αγάπη μας. Εγώ λίγο “κάηκα” χθες βλέποντας την ψηφοφορία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται».

