ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:19
17.05.2026 16:43

Γεωργιάδης για Eurovision 2026: «Χαρμόσυνο νέο» η 2η θέση του Ισραήλ

«Χαρμόσυνο νέο» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας ξανά την αγάπη του στη χώρα.

Φαίνεται πως του διέφυγαν οι αντιδράσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου, στην αρένα Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

