Γεωργιάδης για Eurovision 2026: «Χαρμόσυνο νέο» η 2η θέση του Ισραήλ

«Χαρμόσυνο νέο» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας ξανά την αγάπη του στη χώρα.

Η δεύτερη θέση του @Israel @IsraelinGreece στον διαγωνισμό της Eurovision είναι ένα χαρμόσυνο νέο. Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Φαίνεται πως του διέφυγαν οι αντιδράσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου, στην αρένα Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

Διαβάστε επίσης:

Στηρίζει Πολάκη ο Κασσελάκης: Η λύπη, το «Μπουζουξίδικο 2» και οι ίδιοι πρωταγωνιστές

Ο επικός χαιρετισμός του εκπροσώπου της ΝΕΑΡ

Χρόνου φείδου…



