search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 16:19

Παραλήρημα Κονδυλάτου για Ακύλα: «Ποιο είναι το επίτευγμά του, ότι είναι φτωχός ή γκέι;»

17.05.2026 16:19
kondylatos

Σε ένα ακόμη παραλήρημα επιδόθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος αφού σχολίασε τη συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, παρέδωσε και μαθήματα… αναφέροντας ότι «ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας και όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο σχεδιαστής, που έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις με τις δηλώσεις του, εξέφρασε την αποστροφή του για τον τρόπο που κανάλια και ψυχαγωγικές εκπομπές παρουσιάζουν τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο μουσικό διαγωνισμό, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που -κατά την άποψή του- δεν τιμά την Ελλάδα.

«Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο, με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει τη βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη.

Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή; Ότι είναι φτωχός ή gay; Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και gay δεν υπάρχουν; Οι αθλητές μας, που είναι πάμφτωχοι, φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους, δεν σας νοιάζουν;

Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων, το 2026, να δείχνει αυτό», έγραψε.

»Σταματήστε, τα κανάλια, να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στυμμένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι πλέον χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό.

Στοπ στην κατρακύλα. Στοπ στη ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στη woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού, που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα.

Σταματήστε τα κανάλια με τη βλακεία και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να του σβήσετε τη μνήμη για το ποιος είναι.

Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου.

Όχι στην ξεφτίλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στη φτήνια.

Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας — κάποτε ήταν, όταν υπήρχε Ευρώπη — όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει».

Διαβάστε επίσης:

Aylas: Έφτασε στην Αθήνα μετά τον τελικό της Eurovision (Video)

«Bangaranga»: Οι δύο έλληνες πίσω από τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision

Καλύβα για Eurovision: «Η Αντιγόνη ήταν καλύτερη στο… mute» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panserraikos-panaitolikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Πανσερραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στην Super League 2  – Έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

cuba aid
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για Eurovision 2026: «Χαρμόσυνο νέο» η 2η θέση του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:20
panserraikos-panaitolikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Πανσερραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στην Super League 2  – Έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυμπιζής για Πολάκη: Δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Αυτό λέει το καταστατικό

cuba aid
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

1 / 3