Παραλήρημα Κονδυλάτου για Ακύλα: «Ποιο είναι το επίτευγμά του, ότι είναι φτωχός ή γκέι;»

Σε ένα ακόμη παραλήρημα επιδόθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος αφού σχολίασε τη συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, παρέδωσε και μαθήματα… αναφέροντας ότι «ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας και όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο σχεδιαστής, που έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις με τις δηλώσεις του, εξέφρασε την αποστροφή του για τον τρόπο που κανάλια και ψυχαγωγικές εκπομπές παρουσιάζουν τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο μουσικό διαγωνισμό, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που -κατά την άποψή του- δεν τιμά την Ελλάδα.

«Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο, με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει τη βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη.

Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή; Ότι είναι φτωχός ή gay; Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και gay δεν υπάρχουν; Οι αθλητές μας, που είναι πάμφτωχοι, φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους, δεν σας νοιάζουν;

Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων, το 2026, να δείχνει αυτό», έγραψε.

»Σταματήστε, τα κανάλια, να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στυμμένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι πλέον χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό.

Στοπ στην κατρακύλα. Στοπ στη ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στη woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού, που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα.

Σταματήστε τα κανάλια με τη βλακεία και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να του σβήσετε τη μνήμη για το ποιος είναι.

Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου.

Όχι στην ξεφτίλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στη φτήνια.

Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας — κάποτε ήταν, όταν υπήρχε Ευρώπη — όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει».

