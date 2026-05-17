ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 17:20
17.05.2026 16:06

«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους»: Ο Akylas και η ομάδα του έφτασαν στην Ελλάδα – Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο (Video/Photos)

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) ο Akylas και η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Εμφανώς συγκινημένος ο Akylas ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που τού έδειξε, για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν.

Όσον αφορά την εμφάνισή του στον τελικό, είπε πως έδωσε το 100% του εαυτού του, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα επόμενα βήματά του και το νέο του άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος.

«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου», πρόσθεσε, έχοντας στο πλευρό του την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρίστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη που τον πλαισίωσαν στη σκηνή.

