Μικρούτσικος για Ισραήλ: «Αντί να ρίξουν ένα tomahawk σε σχολείο στους Παλαιστίνιους, το ρίξανε σε τηλεφωνήματα»

Την οργή του για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εξέφρασε το πρωί της Κυριακής ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Το Ισραήλ έχει παίξει έναν ρόλο», ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, σχολιάζοντας όσα έγιναν στο media center.

Μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναρωτήθηκε γιατί έχει αποκλειστεί η Ρωσία από τον διαγωνισμό και όχι το Ισραήλ.

«Να πω κάτι στην EBU; Γιατί δεν είναι η Ρωσία με αυτή τη λογική, αφού είναι το Ισραήλ; Η Ρωσία έχει αποκλειστεί και έχουμε δώσει σχεδόν το βραβείο δύο φορές στην Ουκρανία», συνέχισε.

Ο παρουσιαστής δεν έμεινε εκεί, καθώς στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο televoting, αφήνοντας αιχμές για οργανωμένη κινητοποίηση υπέρ του Ισραήλ. «Όταν ξεκινάει η εκπομπή έχει έναν σπόνσορα. Είναι εβραϊκών συμφερόντων. Μην πω τον τίτλο γιατί δεν θέλω (….). Πόσα τηλεφωνικά κέντρα δουλέψανε σε όλη την Ευρώπη και με κόστος παρακάτω από έναν tomahawk… Αντί να ρίξουν ένα tomahawk σε σχολείο στους Παλαιστίνιους, το ρίξανε σε τηλεφωνήματα», επισήμανε.

»Μωρέ τι μας λένε τώρα ξαφνικά; Ο απλός ο κόσμος έχει τρελαθεί με το Ισραήλ και μάλιστα -καλή η μελωδία, να το πω εγώ, αλλά πολύ αντιτουριστικός ο τύπος- σε μια συγκυρία που αφού δεν είναι η Ρωσία να μην είναι και το Ισραήλ. Αν θέλετε ανακωχή, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φέρτε τους όλους», επισήμανε.

