Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 2-0 από τη Στερνς στο τουρνουά του Στρασβούργου

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στον γύρο των 32 του WTA του Στρασβούργου.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Πέιτον Στερνς και δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στο παιχνίδι.

Όπως γράφει το SPORT24, η απόδοση της Σάκκαρη έπεσε ακόμη περισσότερο στο δεύτερο σετ και κάπως έτσι ήρθε ο αποκλεισμός από την Αμερικανίδα τενίστρια.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-6, 1-6

