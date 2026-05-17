Νεπαλέζος Σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά σπάζοντας ξανά το ρεκόρ

Ένας διάσημος Νεπαλέζος οδηγός Σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ από πέρυσι.

Ο 56χρονος Κάμι Ρίτα Σέρπα έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων (29.032 πόδια) – την υψηλότερη στον κόσμο – ενώ ξεναγούσε πελάτες από την εταιρεία 14 Peaks Expedition.

Το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ συνεχάρη τον Σέρπα για την επίτευξη του «ιστορικού ορόσημου» και για τη συμβολή του στην προώθηση του ορεινού τουρισμού.

Ο Κάμι Ρίτα έφτασε στην κορυφή στις 10:12 την Κυριακή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα Σέρπα, η Λάκπα, 52 ετών, είχε κάνει την 11η ανάβαση της στην κορυφή, τις περισσότερες φορές για γυναίκα.

Ο Κάμι Ρίτα γεννήθηκε στο ίδιο χωριό στην περιοχή Σολουκχούμπου με τον Τένζινγκ Νοργκέι. Ο Νοργκέι και ο Νεοζηλανδός Σερ Έντμουντ Χίλαρι ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν στην κορυφή του Έβερεστ, το 1953.

Ο Κάμι Ρίτα ανέβηκε στην κορυφή για πρώτη φορά το 1994 κι έχει επαναλάβει το κατόρθωμα κάθε χρόνο, εκτός από το 2014, το 2015 και το 2020, όταν οι αποστολές στο Έβερεστ σταμάτησαν για διάφορους λόγους.

Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν ανέβει στο Έβερεστ, πολλοί από αυτούς αρκετές φορές, από τότε που ανέβηκε για πρώτη φορά ο Νοργκέι και ο Χίλαρι.

Μεταξύ των ορειβατών που δεν είναι Σέρπα, το ρεκόρ κατέχει ο Βρετανός οδηγός Κέντον Κουλ, ο οποίος έχει καταφέρει το επίτευγμα 19 φορές, ακολουθούμενος από τους Αμερικανούς ορειβάτες Ντέιβ Χαν και Γκάρετ Μάντισον, με 15 αναβάσεις ο καθένας.

Ο Κουλ και ο Μάντισον βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Έβερεστ για να βελτιώσουν τα ρεκόρ τους. Η καθοδήγηση ξένων ορειβατών στο Έβερεστ και σε άλλες κορυφές παρέχει κρίσιμο οικογενειακό εισόδημα σε πολλούς Σέρπα, ιθαγενείς της περιοχής Σολουκχούμπου όπου βρίσκεται το Έβερεστ.

Οι αρχές έχουν εκδώσει 492 άδειες σε ορειβάτες για το Έβερεστ για την φετινή αναρριχητική περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, ενώ τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες πέθαναν στο βουνό αυτόν τον μήνα.

