Τα τελευταία διαδικαστικά πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, «τρέχει» η Μαρία Καρυστιανού.

Στις 21 Μαϊου θα ανακοινώσει επίσημα το κόμμα της και το όνομά του και γι’ αυτό αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Νωρίτερα σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο, γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία».

Από τη δική του πλευρά ο γνωστός δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος κατεβαίνει με το νέο κόμμα, είπε ότι «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι υπαρξιακό και είναι καλό που συστρατεύονται δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης».

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι στο κόμμα θα συμμετέχουν στενοί της συνεργάτες, που δεν ανήκουν στην ενεργή πολιτική σκηνή, ούτε έχουν απασχολήσει το δημόσιο βίο.

Να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους.

