Έγραψε ιστορία η εθνική ομάδα χάντμπολ μέσα στην Ολλανδία καθώς επικράτησε με 38-33 των οράνιε και πέρασε στην τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.
Η Εθνική μας πήγε να υπερασπιστεί το +2 του πρώτου αγώνα και όχι μόνο το κατάφερε, αλλά κέρδισε και εύκολα μέσα στην Ολλανδία, για να περάσει στο Μουντιάλ του χάντμπολ που θα γίνει στην Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου.
Είναι η δευτερη πρόκριση που παίρνει το συγκρότημά μας μετά το 2005.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 33-38
Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημχ), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 33-38
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Βέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Κοι 4, Βερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάγκτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάντα 5.
ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 4, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Α. Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1
Διαιτητές: Βέσοβιτς- Μίτροβιτς (Μαυροβούνιο), Παρατηρητής: Γιανσόνας (Λιθουανία), Κόκκινη: 56:28 Λιάπης, Δίλεπτα: 6-2, Πέναλτι: 4/5-3/4
