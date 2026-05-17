search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:09
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 18:56

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

17.05.2026 18:56
handball-ellada

Έγραψε ιστορία η εθνική ομάδα χάντμπολ μέσα στην Ολλανδία καθώς επικράτησε με 38-33 των  οράνιε και πέρασε στην τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Η Εθνική μας πήγε να υπερασπιστεί το +2 του πρώτου αγώνα και όχι μόνο το κατάφερε, αλλά κέρδισε και εύκολα μέσα στην Ολλανδία, για να περάσει στο Μουντιάλ του χάντμπολ που θα γίνει στην Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου.

Είναι η δευτερη πρόκριση που παίρνει το συγκρότημά μας μετά το 2005.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 33-38

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημχ), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 33-38

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Βέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Κοι 4, Βερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάγκτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάντα 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 4, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Α. Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1

Διαιτητές: Βέσοβιτς- Μίτροβιτς (Μαυροβούνιο), Παρατηρητής: Γιανσόνας (Λιθουανία), Κόκκινη: 56:28 Λιάπης, Δίλεπτα: 6-2, Πέναλτι: 4/5-3/4

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

EMAK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό – Άνηκε στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Δευτέρα στον Άρειο Πάγο η Καρυστιανού για το νέο κόμμα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:09
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

1 / 3