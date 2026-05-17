Το «Κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίψεν, που γράφτηκε το 1879 προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, ενώ έκτοτε παίζεται συνεχώς, αναδεικνύοντας τα προβλήματα του εγκλωβισμένου ασθενούς φύλου, όπως αυτά μεταλλάσσονται κάθε εποχή, ανέλαβε τώρα να μας παρουσιάσει η Μαρία Πανουργιά. Είναι αλήθεια ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή η ηρωίδα του έργου, η Νόρα, αντιπροσώπευε την καταπιεσμένη γυναίκα, την υπάκουη στον αυταρχικό σύζυγό της που, παγιδευμένη σε έναν κόσμο φτιαγμένο μόνο για άντρες, βρίσκει τελικά τη δύναμη να επαναστατήσει, εγκαταλείποντας την οικογενειακή εστία.

Τώρα η παράσταση της Πανουργιά με τον ειρωνικό τίτλο «Κουκλίτσα», αν και μένει πιστή στο πρωτότυπο κείμενο, «οδηγεί στα άκρα» τα θέματά του, προβαίνοντας σε ακραίες πράξεις.

Κατ’ επέκταση, αν και διαθέτει ενδιαφέροντα στοιχεία, ο θεατής δεν ταυτίζεται με τα πρόσωπα του έργου.

Σε αυτή την εκδοχή του έργου, που εντοπίζεται στην εξέλιξη του ψυχικού στραγγαλισμού της Νόρας, όλες οι συναισθηματικές εκδηλώσεις της γίνονται σε υπερθετικό βαθμό.

Αρχικά τη βλέπουμε ως υποδειγματική σύζυγο, που αγαπάει τον άντρα της τόσο, που όταν εκείνος αρρώστησε δανείστηκε χρήματα από έναν τοκογλύφο – και μάλιστα πλαστογράφησε την υπογραφή τού πατέρα της – για να μπορέσει να κάνει τη θεραπεία του. Είναι μια ανέμελη πεταλούδα, ένα σκιουράκι, όπως την αποκαλεί ο Τόρβαλντ, που τρώει κρυφά τα απαγορευμένα αμυγδαλωτά της και στολίζει χαρωπά το χριστουγεννιάτικο σπίτι της.

Ένα ασφυκτικό νορβηγικό σπίτι που κυριεύει τη σκηνή (ενδιαφέρουσα η σκηνογραφία των Πουλχερίας Τζόβα – Μαρίας Πανουργιά) και μέσα από τα παράθυρά του παρακολουθούμε αποσπασματικά τη δράση σαν ηδονοβλεψίες.

Ωστόσο η γαλήνη διαταράσσεται όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται και εκείνος, παρότι του έσωσε τη ζωή, αντιδρά βίαια.

Η Νόρα διαλύεται. Συνειδητοποιεί πως η ζωή της είναι ψεύτικη. Και γρήγορα εκρήγνυται. Σε υστερική κατάσταση πια μασουλάει βουλιμικά τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, τρώει φλυτζάνια, κορνίζες, πιάτα (αξιόλογο εύρημα), αυνανίζεται με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τρέχει τρελαμένη σε όλο το σπίτι, ανεβαίνει στο παράθυρο και ετοιμάζεται να πηδήξει στο κενό. Τελικά, αντί να ωριμάσει μέσα της η απόφαση να απελευθερωθεί από την καταπίεσή της και να κλείσει την πόρτα πίσω της, η σκηνοθεσία την εξαφανίζει με ταχυδακτυλουργικό τρόπο (;).

Η Μαρία Πανουργιά δίνει έμφαση στην, μέχρι υπερβολής, έντονη κινησιολογία (Ζωή Χατζηαντωνίου), στην ταχύτητα του λόγου, στην αίσθηση ενός συνεχούς εφιάλτη.

Η Στέλλα Βογιατζάκη (Νόρα) αποδίδει με ακρίβεια τις εντολές της σκηνοθεσίας. Ο Φιντέλ Ταλαμπούκας (Τόρβαλντ) ερμηνεύει στέρεα τον χειριστικό άνδρα. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί χειρίστηκαν με επάρκεια τους ρόλους τους.

Διαβάστε επίσης:

Η Άλκηστις του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» – Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά