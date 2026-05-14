search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 12:27

Η Άλκηστις του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

14.05.2026 12:27
theatro-parastasi-new

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, στις 17 και 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις, τοανηλεές και ειρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευριπίδη, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας;

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου —όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση—, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους.

Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία, άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνικό επιχείρημα, που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.   


Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς
Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική – Ηχητικές κατασκευές: Παναγιώτης Μανουηλίδης
Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Κονταξής
Φωνητική επεξεργασία: Μελίνα Παιονίδου
Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου
Βοηθός φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη
Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης ΦέρηςΔήμητρα Βλαγκοπούλου ΥπηρέτριαΓιώργος Ζυγούρης ΗρακλήςΗρώ Μπέζου ΆλκηστιςΓιάννης Νιάρρος ΆδμητοςΚώστας Νικούλι ΑπόλλωνΑινείας Τσαμάτης ΥπηρέτηςΘεοδώρα Τζήμου Θάνατος

Χορός (αλφαβητικά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελισσαίος Βλάχος, Δημήτρης Καυκάς, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Κατερίνα Λάττα, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, ΆγγελοςΠροκόπης Νεράντζης, Γιώργος Σκαρλάτος

Φωτογραφίες- Βίντεο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διαβάστε επίσης:

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» – Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

«Εαρινές εξομολογήσεις: Από το χθες στο σήμερα» – Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

ouggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

1 / 3