«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» – Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και πέντε χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα ετοιμάζει βαλίτσες για μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.
Το έργο που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών, ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη: να κρατάμε -και να μας κρατούν- το χέρι.
Το καλοκαιρινό ταξίδι ξεκινά από τα Βριλήσσια και συνεχίζεται στο θέατρο Κορυδαλλού, για να απλωθεί στη συνέχεια σε μια μεγάλη διαδρομή σε όλη την Ελλάδα: Πάτρα, Άρτα, Πτολεμαΐδα, Αριδαία, Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βόλος, Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, για να επιστρέψει ξανά στην Αττική, σε Ηλιούπολη και Βύρωνα.
Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό.
Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής -έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο- δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία·καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή.
«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη
Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα
Εισιτήρια στα ταμεία των θεάτρων και μέσω της more.com:
Πεμ, 25/6 | 21:00
Παρ, 26/6 | 21:30
Τετ, 1/7 | 21:30
Πεμ, 2/7 | 21:30
Παρ, 3/7 | 21:30
Σαβ, 4/7 | 21:30
Δευ, 6/7 | 21:30
Τρι, 7/7 | 21:30
Πεμ, 9/7 | 21:30
Παρ, 10/7 | 21:30
Κυρ, 12/7 | 21:30
Δευ, 13/7 | 21:30
Τρι, 14/7 | 21:30
Τετ, 15/7 | 21:30
Πεμ, 16/7 | 21:30
Παρ, 17/7 | 21:30
Κυρ, 19/7 | 21:30
Δευ, 20/7 | 21:30
Τρι, 21/7 | 21:30
Τετ, 22/7
Πεμ, 23/7 | 21:30
Τρι, 28/7 | 21:30
Τετ, 29/7 | 21:30
Δευ, 3/8 | 21:30
Τρι, 4/8 | 21:30
Τετ, 5/8 | 21:30
Πεμ, 6/8 | 21:30
Παρ, 7/8 | 21:30
Σαβ, 8/8 | 21:30
Τρι, 18/8 | 21:00
Τετ, 19/8 | 21:00
Πεμ, 20/8 | 21:00
Παρ, 21/8 | 21:00
Δευ, 24/8 | 21:00
Τρι, 25/8 | 21:00
Τετ, 26/8 | 21:00
Πεμ, 27/8 | 21:00
Διαβάστε επίσης:
«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά
«Εαρινές εξομολογήσεις: Από το χθες στο σήμερα» – Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν
«Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» επιστρέφει – Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.