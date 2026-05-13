search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 13:27

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

13.05.2026 13:27
parastasi1-new

Το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», της Coline Serreau, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένηδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με… ένα γλυκύτατο μωρό;

Ένα καλάθι στην πόρτα και ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη! Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ανατροπές και απρόβλεπτα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ανακαλύπτοντας –μέσα από το χάος– τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και της πατρότητας. Σε ρόλο – έκπληξη η Ελένη Καρακάση. Μαζί τους οι Μαρία Βασιλάτου Πέτρος Ιωάννου και Μαριλένα Λιακοπούλου.

Η υπόθεση βασίζεται στην κωμική γαλλική ταινία του 1985  “Trois hommes et un couffin” της Coline Serreau, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας, ενώ το 1987 το Χολιγουντιανό ριμέικ “Three men and a baby”, σε σκηνοθεσία Leonard Nimoy, με πρωταγωνιστές τους TomSelleck, Steve Guttenberg και Ted Danson, αναδείχθηκε από το Αμερικανικό Box Office ως η εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με φρέσκια σκηνοθετική ματιά, γρήγορο ρυθμό και αστείρευτο χιούμορ, το «Ένα μωρό για τρεις» υπόσχεται να γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού.

Μια δροσερή, ανατρεπτική κωμωδία που θα φωτίσει τις καλοκαιρινές νύχτες μας και θα χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό!

Πρωταγωνιστούν:

  • Διονύσης Ατζαράκης
  • Ζήσης Ρούμπος
  • Χάρης Χιώτης

Μαζί τους η Ελένη Καρακάση

Και οι:

  • Μαρία Βασιλάτου
  • Πέτρος Ιωάννου
  • Μαριλένα Λιακοπούλου

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία – απόδοση: Θέμις Μαρσέλλου
  • Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
  • Κοστούμια: Σοφία Δριστέλα
  • Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
  • Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ

Παραγωγή: Marosssoulis Productions

Προπώληση ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Εαρινές εξομολογήσεις: Από το χθες στο σήμερα» – Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

«Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» επιστρέφει – Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

«Ο καραφλομπέκατσος» της Λένας Κιτσοπούλου στο θέατρο OLVIO – Μια κωμωδία επιβίωσης στην αστική αρένα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

adv
ADVERTORIAL

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

ambassador-cruise-line_ambition_1305_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

1 / 3