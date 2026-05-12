«Εαρινές εξομολογήσεις: Από το χθες στο σήμερα» – Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Σε ένα ανοιξιάτικο κλίμα, γεμάτο ευαισθησία και ατμόσφαιρα unplugged, η Εαρινή Φρυνίχου φιλοξενεί την Φωτεινή Βελεσιώτου.

Με τη χαρακτηριστική, βαθιά και εκφραστική φωνή της, η Φωτεινή Βελεσιώτου θα μας μεταφέρει σε ένα μουσικό ταξίδι από το παρελθόν μέχρι το σήμερα.

Μέσα από τραγούδια μνήμης, αλλά και σύγχρονες ερμηνείες, δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και αλήθεια.

Μια βραδιά όπου οι λέξεις γίνονται εικόνες και η μουσική γίνεται βίωμα -όχι μόνο ανάμνηση, αλλά και παρόν.

Στο πιάνο ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν (Φρυνίχου 14, Πλάκα)

Ώρα έναρξης: 21.00

