ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 22:40
17.05.2026 21:25

Τραγωδία στη Ρόδο: Μάνα και κόρη τα δύο θύματα του τροχαίου μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο Ι.Χ.

Πηγή φωτογραφίας: rodiaki.gr

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα και δυστυχώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για μητέρα και κόρη, 54 και 20 ετών…

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Προσήχθη ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Οσον αφορά τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

