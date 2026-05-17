Με ενδιαφέρον μόνο για την 2η θέση πραγματοποιείται η τελευταία αγωνιστική της Super League όσον αφορά τα play off.
Η ΑΕΚ σε γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς έχει οργανώσει φιέστα σήμερα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ για να πάρει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας του στην Λεωφόρο και πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι και του… Μπενίτεθ. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι στο -2 από τους ερυθρόλευκους και θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν στην… ΑΕΚ αφού τους αρκεί απλά να μην χάσει η Ένωση.
Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές από τα δύο ντέρμπι:
60′ O Ταμπόρδα το σου, ξυστά άουτ η μπάλα
54′ Τσέριν το σουτ, ο Παβλένκα αποκρούει
52′ Κεφαλιά Βάργκα για την ΑΕΚ ελάχιστα άουτ
Ξεκίνησε το β ημίχρονο στα δύο παιχνίδια
Ημίχρονο στα δύο παιχνίδια
45′ Ευκαιρία για τον Πέλκα, σε κόρνερ ο Λαφόν
41′ ΓΚΟΛ: Ο Ροντινέι σε κόντρα επίθεση ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό! 0-1
35′ ΓΚΟΛ: Σέντρα Ζίφκοβιτς, ο Μύθου σκοράρει για το 0-2!
29′ ΓΚΟΛ: Ο ΠΑΟΚ το 0-1, από κόρνερ του Ζαφείρη και σουτ του Οζντόεφ
19′ Ο Ελ Καμπί τεράστια ευκαιρία από λάθος του Πινέδα, ο Μπρινιόλι σε κόρνερ, καθυστέρησε να σουτάρει ο επιθετικός του Ολυμπιακού
18′ Λάθος ο Τζολάκης ο Ζίνι προσπάθησε με το αριστερό, αλλά έχασε την ευκαιρία για την ΑΕΚ
11′ O Ελ Καμπι μεγάλη ευκαιρία μετά από λάθος των αμυντικών της ΑΕΚ, αποκρούει ο Μπρινιόλι
7′ Σουτ του Αντίνο, αλλά αποκρούει ο Παβλένκα
Με μικρή καθυστέρηση 5 λεπτών ξεκίνησε το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.
