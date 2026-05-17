Με ενδιαφέρον μόνο για την 2η θέση πραγματοποιείται η τελευταία αγωνιστική της Super League όσον αφορά τα play off.

Η ΑΕΚ σε γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς έχει οργανώσει φιέστα σήμερα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ για να πάρει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας του στην Λεωφόρο και πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι και του… Μπενίτεθ. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι στο -2 από τους ερυθρόλευκους και θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν στην… ΑΕΚ αφού τους αρκεί απλά να μην χάσει η Ένωση.

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές από τα δύο ντέρμπι:

60′ O Ταμπόρδα το σου, ξυστά άουτ η μπάλα

54′ Τσέριν το σουτ, ο Παβλένκα αποκρούει

52′ Κεφαλιά Βάργκα για την ΑΕΚ ελάχιστα άουτ

Ξεκίνησε το β ημίχρονο στα δύο παιχνίδια

Ημίχρονο στα δύο παιχνίδια

45′ Ευκαιρία για τον Πέλκα, σε κόρνερ ο Λαφόν

41′ ΓΚΟΛ: Ο Ροντινέι σε κόντρα επίθεση ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό! 0-1

35′ ΓΚΟΛ: Σέντρα Ζίφκοβιτς, ο Μύθου σκοράρει για το 0-2!

29′ ΓΚΟΛ: Ο ΠΑΟΚ το 0-1, από κόρνερ του Ζαφείρη και σουτ του Οζντόεφ

19′ Ο Ελ Καμπί τεράστια ευκαιρία από λάθος του Πινέδα, ο Μπρινιόλι σε κόρνερ, καθυστέρησε να σουτάρει ο επιθετικός του Ολυμπιακού

18′ Λάθος ο Τζολάκης ο Ζίνι προσπάθησε με το αριστερό, αλλά έχασε την ευκαιρία για την ΑΕΚ

11′ O Ελ Καμπι μεγάλη ευκαιρία μετά από λάθος των αμυντικών της ΑΕΚ, αποκρούει ο Μπρινιόλι

7′ Σουτ του Αντίνο, αλλά αποκρούει ο Παβλένκα

Με μικρή καθυστέρηση 5 λεπτών ξεκίνησε το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

