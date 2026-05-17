ΗΠΑ: Τραγωδία στο Οκλαντ, οδηγός παρέσυρε πεζούς – Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Ένας οδηγός στο Οκλαντ της Καλιφόρνια σκόρπισε τον θάνατο καθώς παρέσυρε οχήματα και πεζούς.

Από το τροχαίο δυστύχημα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, στο ατύχημα που έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (Κυριακή 10 το πρωί, Ελλάδος).

Ο οδηγός του οχήματος υπέστη ελαφρά τραύματα. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη παράσυρση δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό καθώς και το αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

