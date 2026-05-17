search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 20:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 20:23

Ο Αντωνιάδης στην άδεια Λεωφόρο, για το «αντίο» του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο – Θλίψη για την εικόνα την τιμωρία

17.05.2026 20:23
antoniadis

Ο Παναθηναϊκός απόψε αποχαιρετά οριστικά 104 χρόνια ιστορίας καθώς το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι το τελευταίο που διεξάγεται στη Λεωφόρο.

Και η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή καθώς το αντίο στο ιστορικό γήπεδο γίνεται με άδειες κερκίδες αφού οι «πράσινοι» είναι τιμωρημένοι σε μια απόφαση που προκαλεί θλίψη από κάθε άποψη.

Σωστή ή άδικη η απόφαση τιμωρίας, λόγω της ειδικής κατάστασης θα μπορούσαν να αναστείλουν τη ποινή για το επόμενο παιχνίδι τη νέα σεζόν, αλλά δεν το έκαναν.

Ετσι, η εικόνα με τον σπουδαίο Αντώνη Αντωνιάδη να κάθετε στις άδειες κερκίδες του γηπέδου, προκαλεί θλίψη, καθώς και ο παλαίμαχος άσος θα ήθελε να αποτελεί αυτό το ματς μία γιορτή και να δοθεί ένα αντίο με τον τρόπο που αρμόζει στην έδρα και όχι με αυτή την εικόνα…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου: Το Ιράν απέρριψε 5 όρους των ΗΠΑ – Τραμπ: «Ο χρόνος σας τελειώνει, δεν θα μείνει τίποτα»

ekav-xanthi-atyxima
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ξάνθη, μία 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα – Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο

antoniadis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντωνιάδης στην άδεια Λεωφόρο, για το «αντίο» του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο – Θλίψη για την εικόνα την τιμωρία

famellos vellideio 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O… «ξεχασιάρης» Φάμελλος – Τι δεν ζήτησε από τον Πολάκη, ενώ το είχε κάνει με τον… Φαραντούρη

pirosvestes-apegklovismos
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραγωδία στο Οκλαντ, οδηγός παρέσυρε πεζούς – Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 20:56
tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου: Το Ιράν απέρριψε 5 όρους των ΗΠΑ – Τραμπ: «Ο χρόνος σας τελειώνει, δεν θα μείνει τίποτα»

ekav-xanthi-atyxima
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ξάνθη, μία 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα – Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο

antoniadis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντωνιάδης στην άδεια Λεωφόρο, για το «αντίο» του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο – Θλίψη για την εικόνα την τιμωρία

1 / 3