Ο Παναθηναϊκός απόψε αποχαιρετά οριστικά 104 χρόνια ιστορίας καθώς το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι το τελευταίο που διεξάγεται στη Λεωφόρο.

Και η εικόνα είναι πραγματικά θλιβερή καθώς το αντίο στο ιστορικό γήπεδο γίνεται με άδειες κερκίδες αφού οι «πράσινοι» είναι τιμωρημένοι σε μια απόφαση που προκαλεί θλίψη από κάθε άποψη.

Σωστή ή άδικη η απόφαση τιμωρίας, λόγω της ειδικής κατάστασης θα μπορούσαν να αναστείλουν τη ποινή για το επόμενο παιχνίδι τη νέα σεζόν, αλλά δεν το έκαναν.

Ετσι, η εικόνα με τον σπουδαίο Αντώνη Αντωνιάδη να κάθετε στις άδειες κερκίδες του γηπέδου, προκαλεί θλίψη, καθώς και ο παλαίμαχος άσος θα ήθελε να αποτελεί αυτό το ματς μία γιορτή και να δοθεί ένα αντίο με τον τρόπο που αρμόζει στην έδρα και όχι με αυτή την εικόνα…