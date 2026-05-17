Μία 17χρονη κοπέλα από την Ξάνθη βρέθηκε στο κενό από πεζογέφυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (17/5), όταν η νεαρή κοπέλα, άγνωστο πως, έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, λίγο μετά τις 17:00.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, κάτοικοι και περαστικοί άκουσαν τις φωνές της νεαρής και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η ανήλικη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα.

