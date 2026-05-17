ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου: Το Ιράν απέρριψε 5 όρους των ΗΠΑ – Τραμπ: «Ο χρόνος σας τελειώνει, δεν θα μείνει τίποτα»

Τύμπανα πολέμου… αχνοφαίνονται ξανά στη Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, ΜΜΕ από την ασιατική χώρα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να αποδεχτεί πέντε όρους των Αμερικανών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους της Τεχεράνης η οποία κατέθεσε τις δικές τη κι επίσης απορρίφθηκαν

Οι τελευταία πρόταση των ΗΠΑ ωστόσο κρίθηκε ως απαράδεκτη από την ιρανική κυβέρνηση, με το Fars να αναφέρει τα 5 σημεία στα οποία το Ιράν λέει «όχι».

Αυτά είναι τα εξής:

  • Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ.
  • Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Να λειτουργεί μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση από το σύνολο των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.
  • Να αποδεσμευθεί μόλις έως το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Τι ζητάει το Ιράν

Το Ιράν απέρριψε τους όρους αυτούς και για συμφωνία απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα (Λίβανο, Γάζα κτλ), την ολική άρση των κυρώσεων, το ξεμπλοκάρισμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές.

Επιπλέον, ζητείται η αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Οι όροι των δύο πλευρών εμφανίζονται έτσι σε πλήρη αντίθεση, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Ο Τραμπ βλέποντας το αδιέξοδο, φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτεθεί μαζί με το Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε την Παρασκευή στο Channel 12, προετοιμάζεται πυρετωδώς εδώ και μερικές εβδομάδες και απλά περιμένει την απόφαση του Τραμπ.

Τραμπ: Ο χρόνος του Ιράν τελειώνει

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέα ειδοποίηση στο Ιράν, λέγοντας πως ο χρόνος του… τελειώνει. «Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Στο όριο του «εμφράγματος» η ναυσιπλοΐα

Η κατάσταση αυτή έρχεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες ανησυχίες στη ναυσιπλοΐα καθώς μετά το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, δεν φαίνεται στο βάθος να αλλάζει η κατάσταση.  Μία νέα επίθεση θα εκτοξεύσει τις τιμές παγκοσμίως σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα από αυτά του Μαρτίου, φοβούνται αναλυτές σύμφωνα με το Bloomberg.

Εν τω μεταξύ, ένταση στον Κόλπο έχει ξεκινήσει καθώς η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξαπολύσει ανταποδοτικές επιθέσεις κατά των ΗΑΕ σήμερα.

Στο Τελ Αβίβ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα έχει σήμερα επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ενημερωθεί για τις επαφές στη Κίνα, αλλά και -κυρίως- για τις σκέψεις του για το Ιράν.

