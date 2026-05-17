search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 18:43

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

17.05.2026 18:43
cavusoglu0811_new

Νεκρός είναι ο 52χρονος επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Αϊντίν εδώ και 12 ημέρες έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από ένοπλη επίθεση που δέχτηκε στο γραφείο του στις 5 Μαΐου στην Αλάνια.

Ο επιχειρηματίας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα από τους πυροβολισμούς, αλλά σήμερα υπέκυψε σε αυτά.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα (κυρίως στα καύσιμα), ενώ ο άλλος του αδελφός, ο Χασάν, είναι ο πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου Αλάνιασπορ.

Διαβάστε επίσης:

Axios: «Η Κούβα αγόρασε 300 drones» – «Εξετάζει αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σπάσει το εμπάργκο»

«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στην απάντηση των ΗΠΑ», λέει η Τεχεράνη – Η «ηρεμία πριν την καταιγίδα» και η εγρήγορση Νετανιάχου

ΗΑΕ: Πυρκαγιά από επίθεση drone στον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Αμπού Ντάμπι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

EMAK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό – Άνηκε στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Δευτέρα στον Άρειο Πάγο η Καρυστιανού για το νέο κόμμα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 19:09
handball-ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ιστορική επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου πρωταθλήματος για την Ελλάδα – Νίκη μέσα στην Ολλανδία με 38-33

cavusoglu0811_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου – Τον είχαν πυροβολήσει μέσα στο γραφείο του

mathites-souda-tsantes
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες έξω από την αμερικανική βάση στη Σούδα

1 / 3