Νεκρός είναι ο 52χρονος επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Αϊντίν εδώ και 12 ημέρες έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από ένοπλη επίθεση που δέχτηκε στο γραφείο του στις 5 Μαΐου στην Αλάνια.

Ο επιχειρηματίας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα από τους πυροβολισμούς, αλλά σήμερα υπέκυψε σε αυτά.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα (κυρίως στα καύσιμα), ενώ ο άλλος του αδελφός, ο Χασάν, είναι ο πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου Αλάνιασπορ.

