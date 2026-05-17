Μπορεί να είναι απλά ξεχασιάρης ο Σωκράτης ο Φάμελλος. Ίσως πάλι να… φοβήθηκε να το πάει μέχρι τα άκρα με τον Παύλο Πολάκη.

Ποια είναι αυτά τα άκρα ή τι ξέχασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Μα, να ζητήσει από τον Πολάκη να επιστρέψει την βουλευτική έδρα στον… ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα!

Όπως δηλαδή έκανε όταν διέγραψε (μόνος του πάλι) τον Νίκο Φαραντούρη: Τότε είχε ζητήσει από τον ευρωβουλευτή να δώσει πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ την έδρα στην ευρωβουλή!

Άλλη στάση τότε, άλλη στάση τώρα από τον Φάμελλο! Ή προφανώς, κάνει ό,τι τον παίρνει και ότι θεωρεί κάθε στιγμή συμφέρον. Για φανταστείτε να τολμούσε να ζητήσει και την έδρα από τον Πολάκη τι είχε να ακούσει. Δεν φτάνει δηλαδή που τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες, θα του έλεγε να φύγει και από βουλευτής;

