Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και τυπικά ο Νικόλας Φαραντούρης – Διαγραφή και από το κόμμα, μετά την αποπομπή από την ευρωομάδα

Τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και από το κόμμα, αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια της απόφασης Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα, στις 7 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως στον απόηχο της συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού στο Kontra, o Ν. Φαραντούρης απέφυγε να κλείσει σενάρια για «μεταγραφή» στο κόμμα της, ακόμα και μετά από τηλεφώνημα του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος του ζήτησε να διευκρινίσει δημόσια ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, συνεδρίας χθες υπό τον Φώτη Κουβέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο μεταξύ σε εκκρεμότητα παραμένει η περίπτωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, για τον ξυλοδαρμό Γιαννόπουλου, η οποία επίσης απασχόλησε την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς δεν είχε ακόμη στα χέρια της την μήνυση που κατέθεσε δημοσιογράφος στο Στρασβούργο. Κατά πληροφορίες ωστόσο, έχει δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή, δια ζώσης.

