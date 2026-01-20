search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

20.01.2026 15:40

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και τυπικά ο Νικόλας Φαραντούρης – Διαγραφή και από το κόμμα, μετά την αποπομπή από την ευρωομάδα

20.01.2026 15:40
farantouris famellos

Τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και από το κόμμα, αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια της απόφασης Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα, στις 7 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως στον απόηχο της συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού στο Kontra, o Ν. Φαραντούρης απέφυγε να κλείσει σενάρια για «μεταγραφή» στο κόμμα της, ακόμα και μετά από τηλεφώνημα του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος του ζήτησε να διευκρινίσει δημόσια ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, συνεδρίας χθες υπό τον Φώτη Κουβέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο μεταξύ σε εκκρεμότητα παραμένει η περίπτωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, για τον ξυλοδαρμό Γιαννόπουλου, η οποία επίσης απασχόλησε την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς δεν είχε ακόμη στα χέρια της την μήνυση που κατέθεσε δημοσιογράφος στο Στρασβούργο. Κατά πληροφορίες ωστόσο, έχει δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή, δια ζώσης.

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

tap-athina
BUSINESS

Η TAP ξεκινά πτήσεις προς την Αθήνα – Πότε θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα

Untitled design
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Φεβρουάριος 2026

aktor
BUSINESS

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού

lafazanis-756234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης στην εξεταστική: «Καραμπινάτες» οι ποινικές ευθύνες της ΝΔ – «Καρφί» σε Τσίπρα, αναφορές Λαζαρίδη στο «Νομισματοκοπείο»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

