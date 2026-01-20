Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στα μπλόκα – Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι»

Να μείνουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, στη σημερινή τους σύσκεψη.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, Κώστας Σέφης, «μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που δεν έδωσε καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα και για το βασικότερο στην περιοχή μας, που είναι το ρύζι, η ομόφωνη απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους επ’ αόριστον».

Όπως διευκρίνισε, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, καθώς «δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στους πολίτες που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή, μας στηρίζουν και μας λένε να μην κάνουμε βήμα πίσω. Θα διατυμπανίζουμε πως, αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε».

Πρόσθεσε, δε, ότι «ο κόσμος δεν έχει πού να πάει, έβγαλαν την αγανάκτησή τους από αυτά που τους μεταφέραμε από τη χθεσινή συνάντηση. Υπάρχει απελπισία, νεύρα και αγανάκτηση. Θα παραμείνουμε στον δρόμο, το πρόβλημά μας δεν λύθηκε».

Όσον αφορά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αγροτών με την κυβέρνηση, ανέφερε ότι έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό που περιμένουν να ακούσουν για να αποχωρήσουν από τα μπλόκα είναι «κάτι για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κινηθεί η αγορά, γιατί θα μείνει μεγάλη τρύπα στην αγορά εάν δεν δεχθούμε κάποια βοήθεια, και από εκεί και πέρα μια ουσιαστική απάντηση πάνω στην πρόταση, ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε παράλληλη εισαγωγή. Όπως μας φέρνουν αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, να μπορούμε να παίρνουμε κι εμείς αγροτικά εφόδια από αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς πιο ανταγωνιστικοί».

Σημειώνεται ότι οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων αναμένουν και τις αποφάσεις από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει δικαιολογία να ξανακλείσουν οι δρόμοι

Νωρίτερα, δηλώσεις για το αγροτικό έκανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ 100,3, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, τα περισσότερα με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Και όχι μόνο τώρα που βγήκαν στους δρόμους, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με το πολύ μεγάλο “αγκάθι”- “πληγή” – και με δική μας πολύ μεγάλη ευθύνη- του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αργήσαμε να βάλουμε μια σειρά σε μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν παραβατικοί αγρότες, παράνομοι αγρότες ή τέλος πάντων όχι υγιώς λειτουργούντες αγρότες είτε παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν είτε ενώ δεν έπρεπε να πάρουν πήραν».

«Επειδή η κοινωνική πολιτική και κάθε πολιτική γίνεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων, δεν φυτρώνουν από κάπου, αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε ένα από τα φθηνότερα, το φθηνότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι μόνο τα αιτήματα των τελευταίων εβδομάδων, είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει πολύ σημαντικούς ΦΠΑ για τους αγρότες, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα», πρόσθεσε.

Για το αν ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. «Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι σκοπίμως επεδείχθη αυτή η ανοχή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο “και πέντε”, είμαστε στο “και δεκαπέντε”, είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η ελληνική αστυνομία. Πιστεύω – σήμερα επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ», σημείωσε.

