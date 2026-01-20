Μέλπω Ζαρόκωστα: Θλίψη στο τελευταίο αντίο στην ηθοποιό (Video)

Το τελευταίο αντίο στη Μέλπω Ζαρόκωστα λένε αυτη την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών για το ύστατο χαίρε στην ηθοποιό.

Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Έπειτα από επιθυμία της οικογένειας, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της ηθοποιού μπορούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, μια επιλογή που συνδέεται με τη σχέση της Μέλπως Ζαρόκωστα με το Ταμείο και τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο.

Ο γιος της εκλιπούσας ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος μίλησε συγκινημένος για την απώλεια της μητέρας του, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια.

«Είναι δύσκολη η ημέρα, διότι συμβολικά είναι ένας αποχαιρετισμός, βέβαια ο δρόμος της Μέλπως προς τον παράδεισο έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα πλέον είναι και μία φάση ξεκούρασης γι’ αυτήν. Υπάρχει και η ανακούφιση, γιατί τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε να υποφέρει τη γυναίκα. Δεν υπέφερε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Γηροκομείο Αθηνών, ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές. Με προέτρεψε η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, και εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, διότι μετά την πτώση της υγείας της ήταν στο σπίτι για 3-4 μήνες, το οποίο δεν της άρεσε, είχε κάποια κατάθλιψη, δεν έτρωγε. Μόλις πήγε στο περιβάλλον του γηροκομείου, την περιποιήθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο».

Εκλεκτή ηθοποιός, συγγραφέας και στιχουργός, η Μέλπω Ζαρόκωστα διέπρεψε τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενώ έγινε αναπόσπαστο μέρος της «χρυσής» εποχήςτου ελληνικού κινηματογράφου.

