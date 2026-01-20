search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 13:16

Μέλπω Ζαρόκωστα: Θλίψη στο τελευταίο αντίο στην ηθοποιό (Video)

20.01.2026 13:16
zarokosta-kideia–new

Το τελευταίο αντίο στη Μέλπω Ζαρόκωστα λένε αυτη την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών για το ύστατο χαίρε στην ηθοποιό.

Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Έπειτα από επιθυμία της οικογένειας, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της ηθοποιού μπορούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, μια επιλογή που συνδέεται με τη σχέση της Μέλπως Ζαρόκωστα με το Ταμείο και τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο.

Ο γιος της εκλιπούσας ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος μίλησε συγκινημένος για την απώλεια της μητέρας του, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια.

«Είναι δύσκολη η ημέρα, διότι συμβολικά είναι ένας αποχαιρετισμός, βέβαια ο δρόμος της Μέλπως προς τον παράδεισο έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα πλέον είναι και μία φάση ξεκούρασης γι’ αυτήν. Υπάρχει και η ανακούφιση, γιατί τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε να υποφέρει τη γυναίκα. Δεν υπέφερε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Γηροκομείο Αθηνών, ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές. Με προέτρεψε η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, και εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, διότι μετά την πτώση της υγείας της ήταν στο σπίτι για 3-4 μήνες, το οποίο δεν της άρεσε, είχε κάποια κατάθλιψη, δεν έτρωγε. Μόλις πήγε στο περιβάλλον του γηροκομείου, την περιποιήθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο».

Εκλεκτή ηθοποιός, συγγραφέας και στιχουργός, η Μέλπω Ζαρόκωστα διέπρεψε τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενώ έγινε αναπόσπαστο μέρος της «χρυσής» εποχήςτου ελληνικού κινηματογράφου.

Διαβάστε επίσης:

Μεσολόγγι: Πτώση τεράστιου δέντρου στον Κήπο των Ηρώων, λόγω των ισχυρών ανέμων

Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα! (photos)

Κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας – Επεισόδια και φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha-new
MEDIA

Φορτσάτος ο Alpha στο «άνοιγμα» (19/1) της εβδομάδας – Άλμα τηλεθέασης για το Mega

meleti-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση» (Video)

MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:45
alpha-new
MEDIA

Φορτσάτος ο Alpha στο «άνοιγμα» (19/1) της εβδομάδας – Άλμα τηλεθέασης για το Mega

meleti-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση» (Video)

MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

1 / 3