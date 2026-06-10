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10.06.2026 16:57

Αχτσιόγλου: Άρμοζε στην πολιτική μου διαδρομή να παραδώσω την έδρα μου

10.06.2026 16:57
Efi-Axtsioglou

Ενεργή στην πολιτική παρά την απόφαση της να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

Η πρώην υπουργός Εργασίας, μιλώντας στην ΕΡΤ, έθεσε τους άξονες για τη συμμετοχή της σε νέο κόμμα. «Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα έχει δύο χαρακτηριστικά: πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα, ειδικά στο ζήτημα της ακρίβειας και στο κράτος δικαίου και της υπονόμευσης του από όλα αυτά τα σκάνδαλα, που έχουν συμβεί». 

Η Έφη Αχτσιόγλου παραδέχθηκε ότι βρίσκεται πιο κοντά ιδεολογικά στην ΕΛΑΣ και επανέλαβε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. «Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από άποψη προθέσεων αυτά έχει διατυπώσει. Δηλαδή έθεσε έναν προγραμματικό καμβά, γιατί ακόμη είναι σε ένα γενικό επίπεδο, που κάνει αυτή την πλήρη αντιπαράθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για κυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή προσβλέπει στην αλλαγή την κυβερνητική. Είναι νωρίς, αλλά αυτά έχει εκφράσει ως διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα μένουν να φανούν», επισήμανε.

Γιατί παρέδωσε την έδρα της

Για την απόφαση της να παραδώσει τη βουλευτική έδρα της είπε «Είναι αυτοτελής επιλογή. Θεωρώ ότι με την πολιτική διαδρομή και την πολιτική της ευθύνη -είχα κατέλθει και ως υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – αυτό που άρμοζε σε εμένα ήταν να παραδώσω την έδρα. Νομίζω ότι ήταν καθήκον μου με τα χαρακτηριστικά που είχε η πολιτική μου διαδρομή. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για να δρω πολιτικά, πρέπει να είμαι σε κάποιο φορέα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα είμαι αποτελεσματική σαν ανεξάρτητη». 

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ

Η Έφη Αχτσιόγλου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για δυναμική που καταγράφεται στην κοινωνία, αλλά και για έντονη απαίτηση πολιτικής αλλαγής, την οποία – όπως ανέφερε – εκφράζουν «8 στους 10 πολίτες». Τόνισε πάντως ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων, καθώς εκεί θα κριθούν πολλά.

Τέλος, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι κατά την άποψή της έχει κάνει λάθος που απέρριψε τη συνεργασία με την Αριστερά και δεν προχώρησε σε μια καθαρά προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.«Ο κόσμος ακόμη δεν είναι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει αυτή τη στάση και ότι αν πιεστεί πολύ δεν θα κάνει και μια είδους συγκυβέρνηση ή κάποια στελέχη του θα μπουν σε αυτήν την κουβέντα. Γι’ αυτό και ορθώς κατά τη γνώμη μου οι πολίτες έχουν το αισθητήριο και δεν το βλέπουν με απόλυτη βεβαιότητα σε ό,τι πάει να πει», κατέληξε.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 17:57
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