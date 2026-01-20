Μεσολόγγι: Πτώση τεράστιου δέντρου στον Κήπο των Ηρώων, λόγω των ισχυρών ανέμων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυξημένη επικινδυνότητα καταγράφεται από τις πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, λόγω των ισχυρών ανέμων και αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Όπως αναφέρει το messolonghinews, χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό πτώσης μεγάλου δέντρου στον Κήπο των Ηρώων, ένα από τα πλέον εμβληματικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.
Παράλληλα, έχουν σημειωθεί και άλλες πτώσεις δέντρων, ενώ καταγράφονται περιστατικά αποκόλλησης κεραμιδιών από στέγες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και τις μετακινήσεις.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προχωρώντας στην απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και αντικειμένων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή:
Όπως τονίζεται από τον Δήμο, η υπευθυνότητα όλων είναι καθοριστική, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα, ενώ η Πολιτική Προστασία παραμένει σε συνεχή εγρήγορση για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.
