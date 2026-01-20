Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Στο νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε ένας 18χρονος άνδρας έπειτα από εισβολή στο σπίτι του ομάδας ατόμων που του επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην πόλη της Ρόδου, επί της οδού οδού Σοφοκλέους.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, ομάδα περίπου δέκα ατόμων με ρόπαλα και λοστούς παραβίασε την κεντρική πόρτα μονοκατοικίας και με ρόπαλα και λοστούς επιτέθηκε και χτύπησε τον 18χρονο που βρισκόταν μόνος του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο ξυλοδαρμός για τον νεαρό ήταν άγριος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη συνέχεια από τον 47χρονο πατέρα του, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και νοσηλεύεται.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Τα κίνητρα της εισβολής και επίθεσης των αγνώστων ατόμων παραμένουν άγνωστα.

